Avaruudesta löytyi hämmentävä täydellisen pyöreä kupla

Tähtitieteilijät ovat löytäneet täydellisen pallon muotoisen kohteen Linnunradasta.

Australialaisyliopiston tutkijat ovat löytäneet Linnunradasta täydellisen pallon muotoisen kohteen. Kohde on todennäköisesti laajeneva kaasukupla, joka syntyi supernovan eli tähden räjähdyksen seurauksena.

Yleensä räjähdyksen myötä syntyneet kohteet ovat epätasaisia kaasupilviä. Tätä löydöstä on kuitenkin kuvailtu geometrisesti virheettömäksi ja muun muassa yhtä sileäksi kuin biljardipallo. Tieteilijät ovatkin nimenneet sen "Teleiokseksi", mikä tarkoittaa täydellisyyttä antiikin kreikaksi.

Löydöstä tekee harvinaisen sen täydellisen pyöreyden lisäksi se, että se sijaitsee omassa galaksissamme. Monet muut tieteilijöiden löytämät vastaavat kohteet sijaitsevat kaukana Linnunradan ulkopuolella.

Kuplalöytö on osa EMU-tutkimusta (Evolutionary Map of the Universe), jossa avaruudesta on löydetty monia erikoisia ympyränmuotoisia kohteita.

Tutkimusta johti astrofyysikko Miroslav Filipović Western Sydneyn yliopistosta yhdessä kansainvälisen tutkijaryhmän kanssa. Heidän havaintonsa on julkaistu Science Alert -julkaisussa ja se on saatavilla myös arXiv-sivustolla.

Supernovan jäänne koostuu usein laajenevasta aineesta, ja sen koko antaa osviittaa iästä. Teleioksen kohdalla arviot sen iästä vaihtelevat 1 000 ja 10 000 vuoden välillä.

Yksi suurimmista tutkijoiden haasteista on, etteivät he pysty määrittelemään kohteen tarkkaa etäisyyttä Maasta. Arviot vaihtelevat noin 7 200 ja 25 000 valovuoden välillä. Tämä vaikeuttaa osaltaan Teleioksen alkuperän ymmärtämistä.

Tutkijoiden mukaan osa ilmiöstä on ymmärrettävissä, mutta täydellisen pyöreä muoto ja sen syntytapa ovat edelleen mysteerejä.

Löydöstä kertoi Suomessa ensimmäisenä Tekniikan Maailma.

