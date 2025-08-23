Nasa kuvasi valtavan räjähdyksen 70 miljoonan valovuoden päässä

Nasa on onnistunut kuvaamaan valtavan supernovaräjähdyksen Hubble-avaruusteleskoopilla.
Nasa on julkistanut kaksi kuvaa SN 2018gv -supernovasta. Toinen kuva on otettu räjähdyshetkellä. Toinen kuva on otettu vuotta myöhemmin, jolloin räjähdys on himmentynyt jo selvästi.
SN 2018gv sijaitsee spiraaligalaksissa noin 70 miljoonan valovuoden etäisyydellä Maasta.
Avaruussivusto Space.com kertoo, että kyseinen tähden räjähdys on luokiteltu tyypin la supernovaksi, joiden tasaista kirkastumista kyetään käyttämään avuksi etäisyyksien laskennassa avaruudessa.
Tutkijat hyödyntävät tämän tyyppisiä räjähdyksiä myös maailmankaikkeuden laajenemisnopeuden laskemiseen.