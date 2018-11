Merkelin lähtö politiikan huipulta vavisuttaa EU:ta – Orpo: Suomi kärsisi, jos EU hajaantuu

– Onneksi hän (Merkel) jatkaa liittokanslerina. Se on oleellista, koska Eurooppa on niin monella tavalla tien haarassa brexitin jälkeen. Meillä on nähtävissä Itä- ja Länsi-Euroopan sekä Pohjois- ja Etelä-Euroopan välistä kahtiajakautumista ja silloin me tarvitsemme vahvoja johtajia, jotka osoittavat suuntaa, Orpo sanoo MTV:n Uutisextrassa.