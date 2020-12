Kun Mika raitistui, Riitta-vaimon maailma mureni – tajusi olevansa itsekin riippuvainen: "Minun olisi pitänyt itkeä onnesta, mutta itkinkin pelosta"

Pulloon sullottua kiiltokuvaelämää

Mika muuttui tunnekylmäksi, Riitta pakkomielteiseksi

– Mika sanoi minulle, että työ on hänelle tärkein asia, mitä maailmassa on. En voinut käsittää, miksi hän oli niin kylmä.

Pariskunnan elämää 90-luvun eri vaiheissa. Hääkuva on vuodelta 1995.

Pariskunnan elämää 90-luvun eri vaiheissa. Hääkuva on vuodelta 1995.

Katso myös: Suomalaisten alkoholin kulutus kasvaa lomilla. MTV Uutiset kysyi viime kesänä, mistä tunnistaa sen, että tissuttelu on lähtenyt käsistä. Juttu jatkuu videon jälkeen..

Yksi alkoholin kyllästämä työreissu muutti kaiken

Perheessä olikin kaksi rikkinäistä

– Ei me oltaisi tässä Mikan kanssa, jos olisin jäänyt sellaiseksi kiukuttelijaksi, ja purkanut jatkuvasti sitä katkeruuden, vihan, kaunan ja pelon sisäistä mössöä.

– Olin vasta ymmärtänyt sen, kuinka olin omalla toiminnallani satuttanut perhettäni. Monesti nykypäivänä sanonkin, että läheinen on niin hullu, millaiseksi olemme hänet juoneet, Mika toteaa.

Omasta riippuvuudesta muiden auttajaksi

Siitä on nyt noin neljä vuotta, kun Riitta tajusi, että myös isälle tehdyt sillivoileivät olivat osa hänen omaa kipuaan. Läheisriippuvuuden juuret juonsivat lapsuuteen asti.

Riippuvuus näkyi Riitassa pelkoina ja pakonomaisena tarpeena tulla hyväksytyksi. Toipumisen myötä hän on löytänyt elämäänsä uudenlaista tarmoa.

Aika ja puhuminen ovat auttaneet Riittaa ymmärtämään omia heikkouksiaan. Kahdeksan vuotta sitten hän perusti Kauhajoelle Oikeahetki-päihdeklinikan, jossa hän työskentelee perheterapeuttina. Hän on ymmärtänyt, että toipumisessa on tärkeintä vastuunotto omasta itsestä.

– Vaikka me läheisriippuvaiset koemme usein olevamme auttajia, minulle suurin järkytys oli tajuta, miten itsekeskeistä se on. Kaikki pyöri omien ajatusten ja tarpeiden ympärillä.

Läheisten hoidon kehittäminen onkin ollut Riitalle tärkeää, ja viimeiset kolme vuotta Oikeahetki on panostanut myös läheisryhmiin. Hänen mukaansa läheisten ja perheen huomiointi jää usein liian vähälle, vaikka heillekin pitäisi tarjota apua aivan yhtä lailla.

– Läheisiä on paljon enemmän kuin riippuvaisia, heidän toipumisensa on paras tapa auttaa alkoholistia ja tehdä ennaltaehkäisevää työtä. Moni läheinen ei tiedä, että heilläkin on oikeus saada hoitoa ja usein läheiset ovat hakemassa apua vain perheen addiktille tai alkoholistille.