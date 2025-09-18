Mercedes kertoo George Russellin olevan sivussa tänään järjestettävästä Formula ykkösten Azerbaidzhanin GP:n mediapäivästä.

Russellin kerrotaan voivan huonosti, ja hän on jäänyt tänään hotellille lepäämään ollakseen mukana huomenna, kun ratatapahtumat Bakussa alkavat.

Russell, 27, on ollut tänä vuonna Mercedeksen selkeä ykköstähti. Hän on saavuttanut kauden 16:ssa jo ajetussa osakilpailussa yhden voiton ja viisi muuta palkintokorokesijoitusta. MM-pisteissä Russell on neljäntenä, ja eroa kolmantena olevaan Red Bullin Max Verstappeniin on vain 36 pistettä.

Tallikaveri Andrea Kimi Antonelli, 19, oli kesäkuussa Kanadassa kolmas, mutta muuten italialaiskuskin tulokaskausi on mennyt opetteluksi. Antonelli on sarjassa kahdeksantena, ja pisteitä on kertynyt noin kolmannes siitä, mitä Russellilla on koossa (66–194).

Mikäli Russell joutuu olemaan sivussa vielä huomisen harjoituksistakin, hänen tilalleen autoon noussee tallin kolmoskuskina tänä vuonna toiminut Valtteri Bottas.

Azerbaidzhanin GP:n ensimmäiset harjoitukset ajetaan huomenna perjantaina Suomen aikaa kello 11.30 alkaen.