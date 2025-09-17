Mercedeksen F1-tallin toiminta kuljettajiensa George Russellin ja Andrea Kimi Antonellin suhteen herättää kysymyksiä. Ex-kuljettaja Ralf Schumacher laukoo kovilla myös Valtteri Bottakseen liittyen.

Kun F1-kaudesta on ajamatta enää viimeinen kolmannes, Mercedes on ainoa talli, joka ei ole vielä lukinnut kumpaakaan ensi kauden kuljettajaansa.

BBC:n mukaan tallipäällikkö Toto Wolff toki vahvisti jo elokuun lopussa ajetun Hollannin GP:n jälkeen, että niin Russell kuin Antonelli jatkavat tallissa, mutta kummankaan sopimusta ei silti ole julkaistu.

Tämä herättää lajipiireissä ihmetystä etenkin Russellin kohdalla. 27-vuotias brittikuski on saavuttanut tällä kaudella yhden voiton sekä viisi muuta palkintokorokesijoitusta, ja hän on MM-pisteissä sijalla neljä.

– Vaatiiko hän liikaa rahaa vai haluaako hän vähemmän pr-päiviä? Itse olisin jopa valmis maksamaan siitä, että saisin vihdoin ajaa mestaruudesta, sveitsiläisen Blick-lehden kaiken nähnyt ja kokenut toimittaja Roger Benoit kirjoittaa.

Kuljettajauransa jälkeen asiantuntijana toiminut Schumacher hämmästelee hänkin Russellin tilannetta.

– Se on melko yllättävää. Ehkä tätä kaikkea seuraa vielä käänne, selitys pitkälle odotukselle. Mercedeksen pitäisi olla tyytyväinen häneen, sillä vaihtoehtoakaan ei ole olemassa. Heidän täytyy odottaa kaksi vuotta ja katsoa, miten asiat menevät, Schumacher sanoo GP Todayn mukaan Formel1.de-sivustolle

Tähän viitaten Schumacher lausui myös hyvin kriittistä tekstiä Valtteri Bottasta kohtaan. Suomalaistähti siirtyy ensi kaudeksi Mercedeksen kolmoskuljettajan paikalta Cadillacin kisakuskiksi.

– Toto Wolff ei pidä Valtteri Bottasta minään. Olen pahoillani, että sanon näin, mutta muuten hän olisi pitänyt tämän.

Antonellin kohdalla tilanne on täysin toinen kuin Russellin tapauksessa. 19-vuotias tulokaskuski nappasi kesäkuussa Kanadassa uransa ensimmäisen palkintokorokesijoituksen oltuaan kolmas, mutta sen jälkeen ajetuissa kuudessa kisassa on tullut neljä keskeytystä.

Maalin asti ajamissaan kisoissa Antonelli on ollut yhdeksäs ja kymmenes. Pistetaulukossa Antonelli on sijalla kahdeksan kerättyään noin kolmanneksen Russellin pistemäärästä.

– Mielestäni Carlos Sainz on aina saatavilla Mercedekselle. Hänen sopimuksessaan taitaa olla joitain pykäliä. Jos olisin Mercedeksellä, soittaisin hänelle välittömästi, Schumacher sanoo.

Aiemmin muun muassa McLarenilla ja Ferrarilla ajanut Sainz siirtyi täksi kaudeksi Mercedeksen moottoriasiakkaan Williamsin riveihin monivuotisella sopimuksella.

Myös Benoit nostaa esiin Antonelliin liittyvän Sainz-option, mutta väläyttää nuorelle italialaiselle myös toista mahdollista kohdetta.

– Työnnetäänkö hänet uudelle moottoriasiakkaalle Alpinelle.