Menivätkö palkkaneuvottelut plörinäksi? Kiinnitä ensi kerralla huomiosi tähän: "Kun faktat loppuvat, viimeistään siinä vaiheessa..."

Koko elämä on yhtä suurta neuvottelua.

– Älyttömän hyvä kysymys. Tämä on asian ydin, Sami Sallinen naurahtaa.

Sallinen on entinen huumepoliisi ja väkivaltarikostutkija, joka kirjoitti yhdessä 20 vuotta Poliisin valmiusyksikkö Karhussa työskennelleen Harri Gustafsbergin kanssa teoksen Taktinen neuvottelu (Otava 2021). Se antaa työkaluja elämän hankaliin neuvottelutilanteisiin.

Bisnespäätöksiäkin tehdään tunteella

Ihmiselle on vaikeaa puhua, jos hän ei edes halua kuunnella. Jos toinen sulkeutuu kuin simpukka, neuvotteleminen on mahdotonta.

Se tuntuu lapselliselta käytökseltä – kyllähän aina nyt edes kuunnella voi! – mutta oikeasti teemme usein liike-elämässä, bisneksessä ja tärkeissä asioissa päätöksiä tunteilla. Jos pestiin esimerkiksi on tarjolla kaksi täsmälleen samanlaista, hyvää ja pätevää kandidaattia, päätös palkkaamisesta tehdään todennäköisesti tunteella – toinen ehdokas jotenkin tuntuu mukavammalta.

Stressi voi viedä ongelmiin: "Se kaventaa tekemistä, ja neuvottelemme huonosti"

Haastava palaveri tai riitatilanne aiheuttaa hankalia tunteita, joita olisi hyvä ymmärtää. Kun stressitila on päällä, pahimmassa tapauksessa ihminen alkaa panikoida. Silloin mistään ei ainakaan tule mitään.

Ratkaisu on stressireaktion ymmärtäminen. Jos sitä ymmärtää, sen kenties ymmärtää pysäyttää.

– Voimme vaikuttaa siihen, miten paljon menemme tunteella mukaan. On inhimillistä, että tunteet ottavat vallan. Pointti onkin se, miten paljon niiden antaa ryöpsähtää.

"Meillä on useampia rooleja, joiden mukaan käyttäydymme"

Haastaviin neuvotteluihin liittyy korkeita tunnelatauksia ja ennakko-odotuksia. Lisäksi työpaikalle mahtuu kaikenlaisia ihmisiä: yksi tietää aina paremmin, toinen ottaa kaiken henkilökohtaisesti, kolmas ajaa aina ensisijaisesti omaa etuaan. Neljäs on aina valmis ilmoittamaan, että ongelma johtuu muiden tekemisistä.

– Haastavassa vuorovaikutustilanteessa voi käydä niin, että joku sanoo minulle ikävästi. Joudun epämiellyttävään tilanteeseen. Aivot alkavat muodostaa siitä tulkintaa: onko tämä minulle fyysinen tai psyykkinen uhka? Kyseessä on psyykkinen uhka, koska työkaveri sanoi ikävästi. Autonominen hermosto herää ja käynnistää stressireaktion. Nyt tuntuu pahalta, sydän hakkaa. Tunteet vahvistavat stressireaktiota ja pyörre on valmis, Sallinen kuvailee.

"Toisen näkökulmasta katsottuna tilanne näyttäytyy usein hyvin erilaisena"

Ihmisillä on erilaisia reagointitapoja ja toleransseja. Siksi neuvottelu, joka yhdelle on tavanomainen ja jopa tylsä, voi saada toisen tunnekuohun valtaan. Ideaalitilanteessa molemmat ymmärtäisivät toisiaan, mutta todellisuus on usein toinen.