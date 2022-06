Menikö Elon Musk jo liian pitkälle? Hurja väite rapakon takaa: Automyyjiä määrätty huoltamaan Tesloja ilman koulutusta

Yhdysvaltalaisen Electrekin tietojen mukaan sähköautovalmistaja Tesla on käyttänyt kouluttamattomia myyjiä ja alemman tason esihenkilöitä huoltojonojen purkamiseen.

Tarkoituksena helpottaa huollon ruuhkautumista

Electrekin lähteiden mukaan Muskin ykköstavoitteena on saada asiakkaan tekemän huoltopyynnön ja varsinaisen huoltoajan välissä oleva odottelu minimiin. Tämä odottelu vaihtelee hyvin paljon markkina-alueiden ja jopa yksittäisten huoltopisteiden välillä, mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa ei kuukaudenkaan odottelu ole harvinaista.

Vastaavista ongelmista on uutisoitu myös Suomessa .

Muskin väitetään haluavan huoltojen sujuvan niin rasvatusti, ettei vapaaseen huoltoaikaan menisi koskaan viikkoa pitempään, ja että kaksi kolmasosaa huolloista saataisiin työn alle jo samana päivänä, kun huoltopyyntö on tehty.

Electrekin mukaan pitkä odottelu huoltopyynnön ja huoltoajan välillä on ikävää useammastakin syystä. Se on omiaan lisäämään tyytymättömyyttä Teslan palveluihin, minkä lisäksi tieto huoltojonon pituudesta on kaikille asiakkaille avoimesti tarjolla. Tämä taas tarkoittaa, että Muskin arkkiviholliset, Teslan osakkeen shorttaajat, voivat saada käsiinsä tietoa, jota käyttää omaksi edukseen ja yhtiötä vastaan.