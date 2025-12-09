JYP haki tiistaina miesten jääkiekkoliigassa pitkän kaavan mukaisen 2–1-vierasvoiton Turun Palloseurasta. Voittolaukauksiin venyneen pelin sankariksi nousi kultakypärä Leevi Tukiainen, jonka viides rangaistuslaukaus ratkaisi voiton jyväskyläläisille.

Voitto nosti JYPin sarjataulukossa kolmanneksi. Edellisen kerran jyväskyläiset olivat juhlineet voittoa Turkuhallissa maaliskuussa 2022.

JYPin kapteeni Jere Lassila vei vieraat johtoon vajaan viiden minuutin pelin jälkeen. Lassila sai pomppukiekon maalin kulmalle ja sijoitti helposti pelivälineen verkkoon. Lassilan pisteputki venyi Turussa jo yhdeksän ottelun mittaiseksi.

Koko kauden ylivoimapelinsä kanssa tuskaillut TPS sai toisessa erässä balsamia haavoihin, kun Sisu Yliniemi toi turkulaiset tasoihin kahden miehen ylivoimalla.

Voittomaalikilpailussa JYPin ratkaisija Leevi Tukiainen epäonnistui ensimmäisillä kahdella yrityksellään, mutta osui sen jälkeen kolme kertaa.

TPS lähti otteluun siipirikkoisena ja joutui muokkaamaan kokoonpanoaan vielä viime tipassa. Ykkösketjun sentteri Joel Määttä joutui yllättäen jäämään pois ottelusta, ja Aleksi Saarelan perjantain Lukko-ottelussa saama kolhu piti miehen poissa kaukalosta.