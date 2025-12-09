Ässät kasvatti vuorollaan Jukurien ahdinkoa 4–0-voitolla.
Ässät ja Jukurit tahkosivat jääkiekon SM-liigan ottelua Porissa reilut puoli tuntia maalittomasti, kunnes kotijoukkue alkoi saada ketsuppiputelia avonaiseksi.
Tositoimiin ensimmäistä kertaa sitten syyskuun palannut Aleksi Anttalainen lämäsi kauden ensimmäisen maalinsa toisen erän viime minuuteilla. Päätösperiodissa porilaisten johtoa kasvattivat läpiajosta osuman nautiskellut Johan Olofsson, hyökkäyssiniviivalta keskustaan maalaamaan puikannut Valtteri Lipiäinen sekä juuri ylivoiman päätyttyä kihauksen luukulta runtannut Lassi Vanhatalo.
1:21Johan Olofsson karkasi läpi ja kuritti Jukureita.
Kaksi tehopistettä mieheen naputtelivat Vanhatalo (1+1), Feetu Knihti (0+2) ja Kasper Puutio (0+2). Ässien onnistujiin lukeutui myös maalin puhtaana 14 torjunnalla pitänyt Jan Bednar. Nollapeli oli tshekille liigakauden toinen.