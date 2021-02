Melania Trumpin arkea eivät puolison virkarikossyytteet ja pulmat paina: "Hän käy kylpylässä, syö lounaan, käy taas kylpylässä ja syö illallisen"

Siinä missä ex-presidentti Donald Trump taistelee asianajajiensa välityksellä toisessa virkarikosoikeudenkäynnissään, on hänen puolisonsa Melania Trump jo jättänyt Washingtonin poliittiset pölyt taakseen, kertovat lähteet CNN:lle .

Eteläisen Valkoisen talon arkea

Donald ja Melania Trump viettävät tällä hetkellä suurimman osan ajastaan omistamassaan Mar-A-Lagossa Floridassa, jota ex-presidentti on kutsunut myös eteläiseksi Valkoiseksi taloksi. Syksyllä 2019 siitä tuli Trumpien pääasiallinen asuinpaikka New Yorkin sijaan.

Trumpien illallisella alkupalaksi tarjoillaan CNN:n lähteen mukaan usein Melanian suosimaa kalaa. Ruokaseurana Melanialla on aviomiehensä lisäksi usein vanhempansa, Viktor ja Amalija Knavs. Melanian vanhemmat asuvat 1920-luvulla valmistuneessa Mar-A-Lagossa suurimman osan vuodesta.

Uutta sen sijaan on katkeruus, lähteet väittävät. Kun Trumpit lähtivät valkoisesta talosta, oli Melanian suosioluku Yhdysvaltain ensimmäisten naisten modernin historian alhaisin vastaavassa ajankohdassa.

Kuvaillaan katkeraksi

Vihainen Jill Bideniä kohtaan

Jos Melania Trump on katkera puolisolleen, niin vieläkin vihaisempi hän on Jill Bidenia kohtaan, joka on nykyisen presidentin Joe Bidenin puoliso.