Megatähti George Clooney nousi lavalle Pasilassa – hehkutti läheisiään, haukkui kotimaansa päättäjät pataluhaksi ja kertoi Brad Pittille tekemistään piloista

Kuka tahansa ei pääse tekemään bisnestä George Clooneyn kanssa. Päätöksen kumppanin sopivuudesta hän voi tehdä esimerkiksi ravintolassa. Jos toinen kiukuttelee tarjoilijaparalle ja kohtelee tätä epäreilusti, Clooney on menetetty.

Valtavan kasan erilaisia palkintoja kahminut tähti on ollut muun muassa ehdolla Oscar-palkinnon saajaksi useammassa kategoriassa kuin kukaan muu Oscareiden historiassa.

Lisäksi Clooney on aktiivisesti nostanut esille muun muassa Sudanin ihmisoikeustilannetta ja perustanut asianajajapuolisonsa Amal Clooneyn kanssa säätiön, jonka tavoitteena on tuoda oikeutta ihmisoikeusloukkausten uhreille esimerkiksi jäljittämällä korruptiorahojen liikkeitä.

Oval Office on fiksuille



Yhdysvaltain hallinto sai Clooneylta muutenkin osakseen suoria sanoja. Hän mainitsi olevansa kauhuissaan Yhdysvaltojen hallinnon päätöksestä vetää tukensa Pohjois-Syyrian kurdeilta, joita vastaan Turkki on nyt hyökännyt.

Vaikka huonoja uutisia tulee joka tuutista päivittäin, hän ei suostu menettämään toivoaan. Clooney huomautti, että asiat ovat ennenkin olleet huonosti ja keinoja mennä eteenpäin on aina löydetty.

– Ne ihmiset joutuivat vankilaan, ja he olivat fiksuja. Nämä tyypit (presidentti Trumpin hallinto) eivät ole aivan niin fiksuja, hän sanoi ja sai yleisön nauramaan.

– Pyrkisin presidentistä poispäin, hän sanoi vaihtaen run for president -ilmaisun run from the president -muotoon.