Tältä Jennifer Lopezin teini-ikäinen lapsi näyttää nyt

Artisti Jennifer Lopez otti punaiselle matolle mukaansa teini-ikäisen lapsensa Emmen.

Artisti-näyttelijä Jennifer Lopez, 55, nappasi toisen teini-ikäisen lapsensa Emme Maribel Muñizin, 17, mukaan punaiselle matolle 3. huhtikuuta. He olivat kutsuttuina George Clooneyn Broadway-debyyttiin Good Night and Good Luck.

Molemmat näyttivät olevan iloisella tuulella ja pukeutuivat tyylikkäästi mustaan: Jenniferillä oli yllään musta sametti-iltapuku ja Emmellä puolestaan musta puku.

Jennifer ja Emme näyttivät varsin iloisilta.

Molemmat olivat valinneet ylleen pääosin mustan asun.

Clooney näyttelee Good Night, and Good Luck -teoksessa, joka on näyttämösovitus samannimisestä elokuvasta vuodelta 2005. Clooney auttoi käsikirjoituksen sovittamisessa näyttämölle ja näyttelee pääosaa toimittaja Edward R. Murrow’ta. Näytelmä kertoo legendaarisesta hetkestä, jolloin CBS Newsin toimittaja Edward R. Murrow paljasti senaattori Joseph McCarthyn korruption.

Jennifer ja hänen ex-miehensä muusikko-näyttelijä Marc Anthony saivat Emmen ja heidän kaksoisveljensä Maxin, eli Maximilian David Muñizin, vuonna 2008.

Lähde: People