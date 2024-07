Kamala Harrisin aviomies rikkoo Valkoisen talon sukupuolirooleja – hätä iski, kun Melania Trumpin kokkikirjaan tarvittiin reseptejä

Hän on ensimmäinen miespuolinen Yhdysvaltain varapresidentin puoliso. Hän on myös ensimmäinen juutalainen Yhdysvaltain varapresidentin tai presidentin puoliso.

Pitkä ura asianajajana

Emhoff syntyi 13. lokakuuta 1964 Brooklynissa, New Yorkissa. Hän vietti lapsuutensa New Jerseyn Old Bridgessä, jossa hän asui vanhempiensa ja kahden sisaruksen kanssa. Emhoffin ollessa teini-ikäinen perhe muutti Kalifornian Los Angelesiin, jossa hän myös suoritti yliopiston ja lakiopinnot.

Tapasivat sokkotreffeillä

Ex-vaimo puolustaa Harrisia

– Hän on rakastava, erittäin suojelevainen ja aina läsnä. Rakastan uusioperhettämme ja olen kiitollinen, että hän on osa sitä.

– He kolme kommunikoivat hyvin keskenään. He ovat todella yhtä; kuin kolmen ihmisen vanhemmuusjengi. Se on tosi siistiä, sanoi tytär Ella Emhoff vuonna 2021 New York Timesin haastattelussa.