Applen toinen perustaja tylyttää Steve Jobsia Helsingissä: Kaikki projektit floppeja, ei ymmärtänyt mitään tietokoneista – "Mutta sitten tuli hänen salassa kehittelemänsä laite..."

Ujo poika tutustui toiseen Steveen



Steve Wozniak oli Applen toinen perustaja – se tunnetumpi heistä oli Steve Jobs. Wozniak syntyi Kaliforniassa vuonna 1950. Hän oli ujo poika, joka kiinnostui jo nuorena tietokoneiden rakentelusta, kävi nörttien tietokonekerhossa ja tutustui yliopisto-dropoutina Jobsiin. He perustivat yhteisen yrityksen, Apple Computerin. Yrityksen ensimmäinen myyntiin soveltuva tietokone Apple II valmistui vuonna 1977.

Pörssiin listautuminen muutti kaiken

Wozniakista tuli miljonääri, kun Apple listautui pörssiin vuonna 1980. Hän on Apple-uransa jälkeen tehnyt paljon hyväntekeväisyys- ja vapaaehtoistyötä sekä rahoittanut ja konsultoinut aloittelevia tietotekniikkayrityksiä. Viime vuosina hän on myös kiertänyt puhumassa Nordic Business Forumin kaltaisissa tapahtumissa.

– Me halusimme olla listautumaton yhtiö ja tehdä päätöksemme itse. Olimme kuitenkin myyneet osakkeita jo niin monille ihmisille, että ajattelimme, että yhtä hyvin voimme listautua. Tajusin, että nyt meistä tulee todella, todella rikkaita. En halunnut sitä, Wozniak muisteli.

– Usein kun ihminen rikastuu, hänen arvonsa muuttuvat ja integriteetti menee. Katselin ympärilleni. Me kolme, Steve, Mike Markkula ja minä, me olimme ’perustajia’ – entä ne tietokonekerhon kaverimme, joiden kanssa jaoimme ideoita ja sparrasimme toisiamme? Miksi he eivät ole ’perustajia'?