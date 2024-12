Venäjä on uhkaillut ydinaseen käytöllä koko Ukrainan sodan ajan ja löyhensi äskettäin ydinasedoktriiniaan.

Venäläisistä 39 prosenttia uskoo, että "ydinaseiden käyttö voisi olla perusteltua" Ukrainan sodassa.

Venäläisistä 11 prosenttia pitää tätä "ehdottomasti" perusteltuna, kun taas 28 prosenttia "todennäköisesti" perusteltuna.

Ydinaseen käytölle "ehdottomasti" tai "todennäköisesti" ei löydä perusteita 45 prosenttia venäläisistä. 21 prosenttia pitää ydinaseen käyttöä "ehdottomasti" perustelemattomana.

15 prosenttia ei ottanut kantaa ydinaseiden käyttöön.

Asiasta kertoi riippumattoman venäläisen mielipidetutkimusorganisaation Levada Centerin sosiokulttuurisen tutkimusosaston johtaja Alexey Levinson.

Levada Center teki mielipidekyselyn marraskuussa. Tuloksia ei ole vielä virallisesti julkaistu, mutta Levinson kertoi niistä konferenssissa.

Asiasta uutisoi muun muassa ukrainalaismedia Kyiv Independent.

Venäläisten myötämielisyys ydinaseiden käyttämiselle Ukrainassa on kasvanut vähitellen viime kuukausina, Levinson sanoo.

"Venäjä voi vastata joukkotuhoaseilla"

Venäjä on uhkaillut läpi Ukrainan sodan ydinaseiden käytöllä.

Venäjä julkaisi äskettäin uuden ydinasedoktriininsa, jonka mukaan Venäjää vastaan ammuttuja Naton ohjuksia voidaan pitää puolustusliiton hyökkäyksenä Venäjää vastaan.

Ainakin Yhdysvallat, Britannia ja Ranska ovat antaneet Ukrainalle luvan käyttää noin 250–300 kilometrin kantaman ohjuksiaan Venäjän alueella.

Ukrainan tiedetään hyökänneen sekä Atacsm- että Storm Shadow -ohjuksilla Venäjälle.

Ensimmäisen julkisuudessa raportoidun Atacsm-hyökkäyksen jälkeen Venäjän federaation turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja, ex-presidentti Dmitri Medvedev uhkaili jälleen kerran kolmannella maailmansodalla.

– Venäjä voi vastata joukkotuhoaseilla Kiovaan ja Naton avainkohteisiin, missä ne sitten sijaitsevatkaan. Se tarkoittaa kolmatta maailmansotaa, Medvedev lausui viestipalvelu X:ssä.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sen sijaan totesi Medvedevin julkaisun jälkeen, ettei ydinsotaa Venäjän näkemyksen mukaan tapahdu.

Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan Venäjä on käyttänyt ydinaseretoriikkaansa toistuvasti uhkana, eivätkä sen punaiset linjat ole pitäneet paikkaansa.

Pelottelulla Venäjä pyrkii Häkkäsen mukaan siihen, että länsimaat eivät tukisi Ukrainaa ja Venäjä voisi vallata maan.

"Propagandatemppu"

Uuden ydinasedoktriininsa myötä Venäjä katsoo, että jos ydinasevaltio osallistuu tai tukee ydinaseettoman valtion hyökkäystä Venäjälle, on kyse "yhteishyökkäyksestä Venäjälle".

Teksti on selvästi suunnattu Ukrainalle ja sen tukijoille. Ukrainalla ei ole ydinaseita, mutta sen tukijoilla, kuten Yhdysvalloilla, niitä on.

Päivitetyn ydinasedoktriinin mukaan Venäjä voisi "siirtyä käyttämään ydinaseita", jos se saa luotettavaa tietoa massiivisesta ilmahyökkäyksestä itseään vastaan.

Presidentti Vladimir Putin luetteli mahdollisiksi hyökkäyskeinoiksi strategiset ja taktiset lentokoneet, risteilyohjukset, hypersooniset ohjukset, dronet ja muut lentoalukset.

Käytännössä Venäjä antoi itselleen luvan käyttää ydinasetta Ukrainassa, arvioi kansanedustaja ja sotatieteiden tohtori Jarno Limnéll (kok.) viestipalvelu X:ssä.

Limnéllin mukaan Putinin turvallisuusneuvoston kokouksessa lausuma uusi linja "tekee ensi-iskudoktriinin viralliseksi".

Kyse on pohjimmiltaan Kremlin "propagandatempusta", Limnéll uskoo.

– Tarkoituksena on pelotella ja heikentää länsimaiden tukea Ukrainalle, hän kirjoittaa.

– Mitään järkeä ydinaseiden käytössä ei ole sotilaallisesti eikä poliittisesti. Ydinaseen käyttö todennäköisesti johtaisi Venäjän häviöön ja Venäjän imperiumin perustan romuttumiseen. Tämä tiedetään Kremlissäkin.

Jos Venäjä käyttäisi Ukrainaa vastaan ydinasetta, liittyisi Yhdysvallat sotaan, Limnéll arvioi.

Myös Venäjän tukija Kiina on todennut vastustavansa ydinaseen käyttöä Ukrainassa, brittilehti Financial Times uutisoi.

Syyskuussa yhdysvaltalaislehti The Washington Post uutisoi, että Venäjällä on huomattu, ettei ydinaseella uhkailu tahdo tepsiä, sillä sen käyttö on niin epätodennäköistä.