Etelä-Afrikan Ranskan-suurlähettiläs löydettiin tiistaina kuolleena hotellin ulkopuolelta Pariisissa, kertoi paikallinen syyttäjä.
Suurlähettiläs Emmanuel Nathi Mthethwa, 58, oli varannut hotellin 22. kerroksesta huoneen.
Syyttäjäviranomaisen mukaan hotellihuoneen turvaikkuna oli murrettu auki. Suurlähettilään ruumis löydettiin hotellin ulkopuolelta.
Kuolemaan johtaneista olosuhteista on aloitettu tutkinta.
Tapauksen tunteva lähde kertoi nimettömänä, että lähettiläs poti masennusta ja kuolema saattoi olla itsemurha.
Etelä-Afrikan entisen presidentin Jacob Zuman läheinen liittolainen oli työskennellyt suurlähettiläänä vuodesta 2023. Aiemmin hän toimi useissa ministeritehtävissä Etelä-Afrikassa.