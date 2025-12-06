Jopa 25 ihmistä sai luodista. Ampuminen tapahtui paikallista aikaa aamuyöllä.



Yli 10 ihmistä on kuollut Etelä-Afrikan hallinnollisessa pääkaupungissa Pretoriassa, kun aseistautuneet miehet rynnäköivät paikalliseen hostelliin ja avasivat tulen, Etelä-Afrikan poliisi kertoo.



Poliisin tiedottajan mukaan yhteensä 25 ihmistä sai luodista. 14 ihmistä on sairaalassa saamassa hoitoa. 10 ihmistä kuoli tapahtumapaikalla ja ainakin yksi ihminen on kuollut sairaalassa. Poliisin mukaan kuolleiden joukossa on kolmevuotias lapsi.



Kolmen miehen kerrotaan saapuneen hostellille ja avanneen tulen kohti juomassa ollutta miesryhmää. Ampuminen tapahtui puoli viiden aikaan aamuyöstä. Poliisi sai tiedon tapahtuneesta vasta kuudelta aamulla.



Ampumisen motiivia ei ole tiedossa, eikä poliisi ole vielä pidättänyt ketään.



Etelä-Afrikassa on runsaasti sekä laillisesti ostettuja että laittomasti ihmisten käsiin päätyneitä aseita.



Maa painii väkivaltaisuuden kourissa. Poliisin mukaan jopa 63 ihmistä tapettiin päivittäin huhtikuun ja syyskuun välisenä aikana.