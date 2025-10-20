F1-mestaruustaistoon noussut Max Verstappen saa kovaa suitsutusta viikonlopun otteistaan, kun hollantilainen voitti molemmat kisat Yhdysvaltojen Austinissa.

Rajua nousua F1-sarjassa tekevä Max Verstappen kerää ylistystä ympäri formulapiirejä. Hollantilainen on noussut vain 40 pisteen päähän sarjaa johtavasta McLarenin Oscar Piastrista, kun elokuussa eroa oli vielä 104 pistettä.

– Maxin ajamisen seuraaminen on kuin katsoisi historian tekemistä, kommentoi Red Bullin tallipäällikkö Laurent Mekies Verstappenin viikonloppua Yhdysvalloissa, jossa Verstappen voitti sekä sprintin ja pääkilpailun tyylipuhtaasti.

Vielä hetki sitten Verstappen ei itsekään uskonut viidenteen peräkkäiseen maailmanmestaruuteensa. Verstappen sanoi kisan jälkeen, että olisi kutsunut "idiootiksi" sitä, joka olisi sanonut mestaruuden olevan realistista jättimäiseltä takamatkalta.

Red Bullin entinen pomo, nykyinen Sauberin tallipäällikkö Jonathan Wheatley yltyi myös Verstappenin hehkutukseen.

– Häntä ei voi koskaan laskea ulos taistosta. Miten upea, dominoiva viikonloppu Maxilta. Hän saattaa olla maailman paras. McLarenin väkenä katsoisin taustapeileihini.

F1-kautta on jäljellä viisi kilpailua, joista seuraava käydään ensi viikonloppuna Meksikossa.