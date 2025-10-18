Tällä viikolla jatkosopimuksen Mercedeksen F1-tallin kanssa tehnyt brittikuski George Russell nousee kuljettajien palkkalistalla kolmannelle sijalle.
Mercedes tiedotti keskiviikkona, että Russell ja tämän nuori tallikaveri Andrea Kimi Antonelli jatkavat tiimissä kaudella 2026.
Russellin kohdalla kyse on monivuotisesta sopimuksesta, jossa on kuitenkin tallipomo Toto Wolffin mukaan purkumahdollisuus heti ensimmäisen kauden jälkeen.
Medialähteiden mukaan Mercedes oli tämän myötä myöntyväisempi korkeampaan palkkaan, joka Russellin kohdalla nousee noin 35 miljoonaan euroon.
Tämä tekee 27-vuotiaasta Russellista F1-sarjan kolmanneksi parhaimmin palkatun kuljettajan. Edellä ovat Forbes-lehden mukaan vain Red Bullilla ajava Max Verstappen, jonka palkka on eri lähteiden mukaan 55 miljoonasta dollarista ylöspäin, ja Ferrarille siirtynyt Lewis Hamilton, joka tienaa vähintään 49 miljoonaa dollaria.
Russellin ikätovereista Ferrarin Charles Leclerc ja McLarenin Lando Norris ansaitsevat noin 30 miljoonaa euroa kaudessa.
