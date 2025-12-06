Red Bullin Max Verstappen nappasi paalupaikan huomiseen kauden päättävään Abu Dhabin F1-osakilpailuun. MM-sarjaa johtava Lando Norris lähtee toisesta ruudusta, McLaren-tallikaveri Oscar Piastri kolmannesta. Kuljettajien maailmanmestaruus ratkeaa huomisessa kilpailussa, sillä kaikki kolme kuskia voivat vielä yltää ykköseksi.
Verstappenin paalu irtosi kahden kymmenyksen erolla Norrisiin. Piastri jäi tallitoveristaan 19 sadasosaa.
Jos Verstappen onnistuu voittamaan huomisen kisan, Norris saa sijoittua korkeintaan neljänneksi, jotta hollantilainen nousee maailmanmestariksi.
Piastrin tilanne on heikompi. Hänen on MM-tittelin voittaakseen oltava huomenna ykkönen, mutta samalla Norris saa olla korkeintaan kuudes.
Lando Norris voittaa varmasti uransa ensimmäisen kuljettajien MM-tittelin, jos hän yltää kolmanneksi.
Abu Dhabin osakilpailu starttaa sunnuntaina klo 15.