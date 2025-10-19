Formula 1 -kauden 19. osakilpailu kaasutellaan Yhdysvaltain Austinissa. MTV Urheilu seuraa kello 22 Suomen aikaa startanneen kisan tapahtumia tässä artikkelissa.
Tilanne:
1. Verstappen
2. Leclerc
3. Norris
4. Hamilton
5. Piastri
6. Russell
Kierros 4/56: Albon ja Bortoleto törmäsivät avauskierroksella, mutta kyseisestä episodista ei seuraa sanktioita. Albon putosi joukon perälle; Bortoleto on 15:ntenä, yhden sijan lähtöasemaansa korkeammalla.
Kierros 3/56: Norris uhittelee toisena ajavaa Leclerciä, mutta Ferrari pitää toistaiseksi pintansa.
Kierros 1/56: Huonosti lähtenyt Russell putosi kuudenneksi Hamiltonin ja Piastrin taakse.
Lähtö: Verstappen pitää tiukasti kärkipaikan. Leclerc hyökkää vahvasti ja nousee toiseksi Norrisin edelle!
Klo 22.00: Kuljettajat ovat lämmittelykierroksella. Samalla ruutuun tulee tänään julkistettu tieto: tämä Austinin kisa jatkaa F1-kalenterissa vuoteen 2034.
Klo 21.59: Toinen ruutu on osoittautunut aiempina vuosina Austinissa vahvaksi lähtöpaikaksi. Norrisilla on siitä hyvä positio ampaista yrittämään ohitusta Verstappenista.
Klo 21.56: Max Verstappen kommentoi Viaplaylle rallin kaksinkertaisen maailmanmestarin Kalle Rovanperän urasiirtoa nykyisen lajinsa parista formularadoille. Toyotan suomalaisässä kisaa ensi kaudella Japanissa Super Formula -sarjassa.
– Se on hullunrohkea askel otettavaksi, mutta pidän siitä. Tietysti haluaisin nähdä hänet myös rallissa, koska mielestäni ralli on mahtavaa katsottavaa. Super Formulaan siirtyminen on iso hyppäys, Verstappen puntaroi.
F1:n nelinkertainen maailmanmestari tuumi, että Rovanperällä on suuri haaste edessä, "mutta hänellä on selkeästi paljon lahjakkuutta".
– Minua kiinnostaa nähdä, miten kaikki sujuu.
Klo 21.52: Ohessa lähtöjärjestys. MM-sarjaa johtava McLarenin Oscar Piastri jäi huomionarvoisesti vasta kuutosruutuun.
USA:n GP:n lähtöjärjestys:
|1. Max Verstappen, Red Bull
|2. Lando Norris, McLaren
|3. Charles Leclerc, Ferrari
|4. George Russell, Mercedes
|5. Lewis Hamilton, Ferrari
|6. Oscar Piastri, McLaren
|7. Kimi Antonelli, Mercedes
|8. Oliver Bearman, Haas
|9. Carlos Sainz, Williams
|10. Fernando Alonso, Aston Martin
|11. Nico Hülkenberg, Sauber
|12. Liam Lawson, RB
|13. Yuki Tsunoda, Red Bull
|14. Pierre Gasly, Alpine
|15. Franco Colapinto, Alpine
|16. Gabriel Bortoleto, Sauber
|17. Esteban Ocon, Haas
Klo 21.45: Tervetuloa mukaan USA:n F1-osakilpailun seurannan pariin. Max Verstappen lähtee kisaan paalupaikalta ennen McLarenin Lando Norrisia, ja Red Bullin alankomaalaistähti voitti jo aiemmin tänä viikonloppuna USA:n sprintin.
Sprintissä toisiinsa törmäsivät McLarenit, MM-sarjan kärkikuskit Oscar Piastri ja Lando Norris. Kummankin sprintti oli tuon lähdön jälkeisen episodin jälkeen ohi.
Kolmantena mestaruustaistelussa olevalla Verstappenilla on jahti päällä. Hänellä on toki takamatkaa Piastriin 55 pistettä ja Norrisiin 33 pinnaa, mutta alankomaalainen on myös suoriutunut edellisistä kisoista vahvimmin sijarivillä 2–1–1.