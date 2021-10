Max Verstappenilta rajut haukut Lewis Hamiltonille – brittimestarin isä kiistää vihanpidon MM-taisteluparin välillä

Lewis Hamiltonin jahti uransa kahdeksannesta maailmanmestaruudesta on muodostunut yhdeksi hänen uransa kovimmista taisteluista. Verstappen johtaa sarjaa 13 pisteen erolla viisi kisaviikonloppua ennen kauden loppua.

Kaksikon välille on odotettu taistelua jo vuosien ajan, ja tällä kaudella onkin leimahtanut kunnolla. Hamilton ja Verstappen osuivat rajusti yhteen niin Britannian Silverstonessa kuin Italian Monzassa.

– Ei, se ei pidä paikkaansa. He ovat kovia kilpakumppaneita, Hamilton kommentoi BBC:n talkSPORT-podcastissa.

– Lewis on siellä, missä Max haluaa olla, Max on siellä, missä Lewis haluaa olla. He ovat kuin nyrkkeilijöitä menossa kehään.