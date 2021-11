Valtteri Bottas teki huomion Lewis Hamiltonin ja Max Verstappenin väleistä – näki kulisseissa jotain, joka ei vastaa yleistä käsitystä

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Hamiltonin ja MM-sarjaa 12 pisteen erolla johtavan Verstappenin kaksinkamppailu on ollut sykähdyttävää seurattavaa tällä kaudella. Taistelu on myös ajoittain kiehahtanut yli, kuten Italian GP:ssä syyskuussa, kun tähtikuskien autot päätyivät päällekkäin kolarissa .

– En usko, että heidän välillään on mitään henkilökohtaista (kaunaa), Bottas kommentoi GPFans-sivuston mukaan .

– Jos olet kisan jälkeen palkintopallilla ja vierellä on kuljettaja, jonka kanssa olet ajanut radalla rengas rengasta vasten, niin se saattaa näyttää siltä, että kuskien välillä on jännitteitä, sillä kisa-adrenaliini ei ole vielä häipynyt. Tuo on kuitenkin täysin normaalia tässä lajissa.