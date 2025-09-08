Max Verstappen ylistää Red Bullin käänteen tehnyttä nimitystä: "Aiemmin olin matkustajana autossa"

F1-kauden kolmannen voittonsa Italian Monzassa napannut Max Verstappen antaa tunnustusta Red Bullin uudelle tallipäällikölle Laurent Mekiesille.

Verstappen ajoi sunnuntaina suvereeniin voittoon Monzan radalla kaikkien aikojen kovimmalla keskituntinopeudella 264,7 kilometriä tunnissa.

Voittonsa jälkeen hollantilaiskuski nosti esiin heinäkuussa tehdyn tallipäällikön vaihdoksen, jossa pitkän uran tehnyt Christian Horner korvattiin kakkostiimi AlphaTaurilta nostetulla Laurent Mekiesilla.

– Tähän asti meillä on ollut kisoja, joissa olemme laukoneet välillä vasemmalle ja välillä oikealle auton säätöjen kanssa. Ne olivat aika äärimmäisiä muutoksia, mikä osoitti, ettei tilanne ei ollut hallinnassamme, Verstappen kommentoi F1i.comin mukaan.

– Laurent osaa insinööritaustallaan kysyä oikeat kysymykset insinööreiltä. Ihan maalaisjärjen kysymyksiä, ja se toimii mielestäni todella hyvin.

Käänne on Verstappenin mukaan tapahtunut kahde viimeisimmässä kilpailussa Hollannissa ja Italiassa.

– Minusta todellakin tuntui jo Zandvoortissa siltä, että otimme askeleen, joka tuntui toimivan hyvin, ja sitten uuden askeleen, joka tuntui taas vähän paremmalta.

– Aiemmin minusta tuntui, että olen matkustajana autossa. Meillä oli joitain kisoja, joissa emme vain löytäneet balanssia. Nyt se on löytynyt, ja myös renkaat toimivat vähän normaalimmalla tavalla, Verstappen jatkoi.

Red Bullin neuvonantaja Helmut Marko kertoo, että muutos kulttuurissa on nähtävissä parhaiten F1-viikonloppujen harjoituksissa, joissa ajetaan aiemmasta poiketen useimmiten heti kovavauhtisia kierroksia.

– Se antaa meille mahdollisuuden löytää auton maksimisuorituskyvyn aikaisemmin ja varmistaa, ettemme ole niin kaukana auton säätöjen kanssa kuin aiemmin olemme olleet, Marko totesi.