Max Verstappen rikkoi F1:n kaikkien aikojen ennätyksen

Max Verstappen ajoi paalulle Monzan aika-ajossa ja rikkoi Formula ykkösten kaikkien aikojen nopeimman kierroksen ennätyksen.

Hollannin nelinkertainen maailmanmestari Max Verstappen hurjistui Italian gp:n aika-ajon viime hetkillä huikeaan vetoon. Verstappen piiskasi lauantaina Monzan moottoriradalla Red Bull -tallin ajokin kierrosaikaan 1.18,792, jolla hän varmisti 77 sekunnin tuhannesosan turvin paalupaikan Formula 1:n MM-sarjan 16:nteen kilpailuun.

Verstappen aika on Monzan radalla kaikkien aikojen paras. Se rikkoo Lewis Hamiltonin nimissä olleen entisen ennätyksen 95 tuhannesosalla. Kierros on myös kaikkien aikojen nopein kierros F1:ssä keskituntinopeudella 264,7 kilometriä tunnissa. Hamiltonin edellinen ennätys rikkoutui 0,3 kilometrillä tunnissa.

Verstappen riemastui kierroksestaan, kun hän onnistui kiilaamaan McLarenin kuljettajat Lando Norrisin ja Oscar Piastrin toiseen ja kolmanteen lähtöruutuun.

– Teimme autoon pieniä muutoksia, minkä ansiosta pystyin hyökkäämään aika-ajon lopussa hieman rohkeammin, Verstappen selitti ratkaisua Viaplayn tv-lähetyksessä.

– Tällä radalla ajetaan vähäisellä ilmanpaineella, jolloin on vaikea naulata hyvä kierrosaika, mutta olen tyytyväinen tähän kierrokseen ja paalupaikkaan.

Verstappen sai täysosuman juuri oikeaan hetkeen, kun Norris oli juuri pudottanut hänet aika-ajon kolmannen jakson kärkipaikalta.

Mestarin veto ei yllättänyt

Norris lähti harjoitusten jälkeen suosikkina aika-ajoon, mutta hänellä oli melkoisia vaikeuksia kaikilla kolmella jaksolla.

– Viimeinen kierrokseni oli hyvä, mutta sitä ennen tuli liikaa virheitä, Norris vahvisti ongelmansa.

Verstappenin huippuvedosta Norris ei yllättynyt millään lailla.

– Max on ollut täällä koko ajan nopea, Norris totesi.

Kolmanneksi ajanut Piastri oli ensimmäistä mutkaa lukuun ottamatta tyytyväinen aika-ajokierrokseensa.

– Kierroksessa ei ollut mitään muuta erikoista, ja sunnuntain kilpailu on taas eri juttu. Lähden siihen varsin luottavaisena, Piastri vakuutti.

Ferrarin kuljettajat, Monacon Charles Leclerc ja Britannian Lewis Hamilton, olivat aika-ajon neljänneksi ja viidenneksi nopeimmat, mutta Hamiltonia odottaa kilpailussa viiden lähtöruudun rangaistus.

Piastri johtaa MM-sarjaa mukavasti 34 pisteen erolla tallitoveriinsa Norrisiin. Verstappen on sarjassa kolmantena, mutta jo yli sata pistettä kärjestä jäljessä.

Italian gp alkaa huomenna kello 16 Suomen aikaa.