Max Verstappenilta huijausväite – "Tiedän varmuudella"

F1:n tuore maailmanmestari Max Verstappen vihjaa, että Red Bullin kilpakumppanit olisivat tehneet laittomia temppuja viime kauden aikana.

Verstappen voitti neljännen perättäisen kuljettajien maailmanmestaruuden, vaikka hän koki Red Bullin kanssa pahoja vastoinkäymisiä. Verstappen ehti madella muun muassa kymmenen voitottoman kisan putkessa. Siitä huolimatta hän onnistui päihittämään McLarenin Lando Norriksen kuljettajien MM-taistossa.

Verstappen teki todellisia urotekoja, mistä osoituksena on muun muassa se, että Red Bull jäi valmistajien MM-sarjassa vasta kolmanneksi.

Verstappen kertasi mennyttä De Telegraafin erikoishaastattelussa. Red Bullin hollantilaisässä löi haastattelun aikana kovia väitteitä pöytään. Verstappen esitti muun muassa enemmän kuin suoran vihjauksen siitä, että Red Bullin kilpakumppanit olisivat tehneet laittomuuksia kauden aikana.

– Taustalla tapahtui kaikennäköistä, mikä johti siihen, että meillä ei ollut tietyissä kisoissa mitään palaa, Verstappen sanoi, jatkaen huijausepäilyksistä:

– Tiedän varmuudella, että noin kävi, mutta kukaan ei tietenkään myönnä mitään.

Verstappen viittaa muun muassa siihen, miten Red Bullin pahin kilpakumppani McLaren päätyi erinäköisten syytösten ja epäilyksien keskelle. Suurin haloo nousi siitä, miten McLarenin etu- ja takasiivet taipuivat pitkillä suorilla.

McLaren joutui osaltaan reagoimaan asiaan, kun kansainvälinen autoliitto FIA kiristi tarkistelutoimenpiteitään.

Verstappenin ja Red Bullin pahin hetki tuli vastaan Italian Monzassa, kun Verstappen jäi kisassa vasta kuudenneksi. Verstappen paljastaa, että Red Bull joutui tekemään rajuja toimenpiteitä kulissien takana.

– Kaikki suunnitelmat, mitä meillä oli uusia osia varten, lensivät roskakoriin. Kaikki piti aloittaa alusta, Verstappen kertoo.

Ongelmien juurisyyt paljastuivat Monzassa.

– Havaitsin tiettyjä aerodynaamisia muutoksia niillä hetkillä, kun lähestyimme mutkia ja että miten auto kääntyi mutkiin. Kaavoissa oli selkeitä eroja vuodentakaiseen nähden. Totesin, että ”ongelmat ovat tuossa ja tuossa, eikö”. Ja mitä kuulin, niin olin oikeassa.

Verstappenin mukaan hän ei aio enää koskaan koskea Red Bullin viimevuotiseen RB20-autoon, mistä hän ei selkeästi pitänyt.

– On selvää, että mikäli jatkamme tällä tiellä, emme ole mestareita tulevalla kaudella. Niin yksinkertaista kuin se on. Meidän pitää ottaa selkeitä kehitysaskeleita – kaikki tietävät sen. Luotan, että tiimi pystyy korjaamaan balanssiin liittyvät ongelmat talven aikana. Meidän pitää olla parempia, kun ajamme kanttareiden ja pomppujen päältä sekä siinä, miten auto toimii hitaissa mutkissa. Nuo olivat meidän selkeitä ongelmakohtiamme. Jos meidät päihitetään korjauksista huolimatta, silloin kyse on pelkästä raa’asta nopeudesta, Verstappen mietti.

Uusi F1-kausi käynnistyy maaliskuussa Australiassa.