Max Verstappenista villi miljardiluokan huhu – Red Bull -pomo hämillään

Red Bullin tallipäällikkö Christian Horner kommentoi väitteitä, joiden mukaan Aston Martin olisi tehnyt miljardiluokan tarjouksen Max Verstappenille.

Huhu lähti leviämään F1:n talvitauon aikana. Raporttien ja väitteiden mukaan Aston Martin olisi täräyttänyt Red Bullin hollantilaiskuljettajalle Max Verstappenille miljardin punnan tarjouksen.

Aston Martin teki jo aiemmin kovan kaappauksen Red Bullilta, kun F1:n pitkän linjan suunnittelijavelho Adrian Newey hyppäsi ikonisen autovalmistajan riveihin. Nyt Aston Martin yrittää houkutella Newey'n ja jättirahan avulla Verstappenia itselleen.

Red Bullin tallipäällikkö Christian Horner kommentoi villiä miljardiluokan huhua F1:n kauden avaustapahtumassa Lontoossa.

– Tiedän, että toimittajien pitää tehdä erinäköisiä juttuja talven aikana, mutta miljardin punnan kuljettaja… miljardi dollaria… tuo olisi aivan älytön rahasumma, Horner hämmästelee.

– Uskon, että Max on hyvin tyytyväinen siihen, missä hän on nyt. Hän on kehittynyt tallin riveissä ja hänellä on hyvä suhde niin tiimin insinöörien, mekaanikkojen kuin kaikkien muidenkin kanssa, Horner jatkaa.

Verstappen on tulevalla kaudella kovan haasteen keskellä, kun hän yrittää voittaa viidennen mestaruuden putkeen. Red Bull ehti dominoida F1-ympyröitä usean vuoden ajan, mutta sen valta-asema horjui viime kaudella.

– Meidän pitää tarjota hänelle kilpailukykyinen auto ja meidän pitää taata sellaiset olosuhteet, missä hän voi takoa tulosta, Horner totesi.

Myös Verstappenilta itseltään kysyttiin miljardiluokan tarjouksesta ja siihen liittyvästä huhusta. Verstappen naurahti, että kyseessä on ”melkoinen summa rahaa”.

– Jos rehellisiä ollaan, niin kuulin tuosta ensimmäistä kertaa, kun juttuja alkoi ilmestyä mediaan, Verstappen kommentoi, jatkaen:

– Ainoa kerta, kun olen jutellut heidän (Aston Martin) kanssaan, liittyi GT3-projektiin. Siinä se. On vaikea sanoa mitään muuta, koska taustalla ei tapahdu mitään.

Verstappenin mukaan GT3-kontakti liittyi ideaan, missä hollantilainen aikoo perustaa oman ratatiiminsä.