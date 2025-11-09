



Urheilu F1 Etusivu Kuljettajien pisteet Valmistajien pisteet Max Verstappen: Se oli siinä Max Verstappen on mielestään ulkona mestaruustaistosta. 2025 Formula One World Championship Limited Julkaistu 09.11.2025 11:25 Eetu Ikola eetu.ikola@mtv.fi eetuikola Max Verstappen on heittänyt hyvästit F1:n maailmanmestaruudelle tämän kauden osalta. Red Bull -tähden ulostulo on seurausta hänen historiallisen heikolle aika-ajosuoritukselleen Brasiliassa. Lue myös: Max Verstappenille historiallinen floppi – näin ei ollut käynyt vielä koskaan Verstappen jäi häkellyttävästi aika-ajojen ykkösosioon lauantaina Sao Paulossa. Hollantilainen oli vasta 16:s oltuaan 0,747 sekuntia Lando Norrisin kellottamaa avausosion pohja-aikaa hitaampi. Verstappenin sijoituttua sprinttikilpailussakin vasta neljänneksi, putosi hän jo 39 pisteen päähän MM-taiston kärkinimi Norrisista. – Voin unohtaa sen. Oikeasti, sanoi Verstappen Motorsportin mukaan kysyttäessä ajatuksiaan mestaruudesta. Verstappen oli aiemmin kovassa nousukiidossa voitettuaan kolme neljästä osakilpailusta ennen Meksikon GP:tä toissa viikolla. Yhdysvalloissa irronneen voittonsa jälkeen Verstappen sanoi vielä olevansa mukana mestaruustaistossa McLarenin Norrisin ja kanssa, mutta lauantain epäonnistumisen jälkeen tilanne on hänen mielestään muuttunut.





Oscar Piastrin

– Ottaen huomioon mistä (lähtöruudusta) aloitamme, ei tämä tule toimimaan. Tällaisilla suorituksilla... Unohtakaa se, Verstappen jatkoi.

Nelinkertainen maailmanmestari listasi tarkempia syitä heikolle aika-ajolleen Sky Sports F1:n haastattelussa.

– Se oli vain huono. En voinut ajaa lainkaan. Auto liukui ympäriinsä ja luisti paljon. Joten, kyllä, minun piti ajaa paljon varovaisemmin, jotta en menettäisi hallintaa, ja se ei tietenkään toimi aika-ajoissa, Verstappen harmitteli.

– Koko viikonloppu on ollut jo melko rankka, mutta tämä oli kyllä hieman odottamatonta, kun autoon on tehty melko paljon muutoksia. Se ei vain reagoinut. Minulla ei ollut pitoa, joten minun piti ajaa todella varovasti, eikä se vain toiminut.

Sao Paulossa paalulle ajoi Norris, kun Mercedeksen Kimi Antonelli ylsi toiseksi ja Ferrarin Charles Leclerc kolmanneksi. MM-sarjassa toisena oleva Piastri oli aika-ajossa neljäs. Hän on MM-sarjassa yhdeksän pinnaa Norrisia perässä.

Sunnuntain kisa starttaa Suomen aikaa kello 19. Brasilian osakilpailun jälkeen jäljellä ovat vielä kisat Las Vegasissa, Qatarissa ja Abu Dhabissa.