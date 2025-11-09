Max Verstappen on heittänyt hyvästit F1:n maailmanmestaruudelle tämän kauden osalta. Red Bull -tähden ulostulo on seurausta hänen historiallisen heikolle aika-ajosuoritukselleen Brasiliassa.
Verstappen jäi häkellyttävästi aika-ajojen ykkösosioon lauantaina Sao Paulossa. Hollantilainen oli vasta 16:s oltuaan 0,747 sekuntia Lando Norrisin kellottamaa avausosion pohja-aikaa hitaampi.
Verstappenin sijoituttua sprinttikilpailussakin vasta neljänneksi, putosi hän jo 39 pisteen päähän MM-taiston kärkinimi Norrisista.
– Voin unohtaa sen. Oikeasti, sanoi Verstappen Motorsportin mukaan kysyttäessä ajatuksiaan mestaruudesta.
Verstappen oli aiemmin kovassa nousukiidossa voitettuaan kolme neljästä osakilpailusta ennen Meksikon GP:tä toissa viikolla. Yhdysvalloissa irronneen voittonsa jälkeen Verstappen sanoi vielä olevansa mukana mestaruustaistossa McLarenin Norrisin ja kanssa, mutta lauantain epäonnistumisen jälkeen tilanne on hänen mielestään muuttunut.