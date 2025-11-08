Team Bradyn Emma Kimiläinen ja Sam Coleman voittivat E1-sähköveneiden maailmanmestaruuden toisena vuonna peräkkäin.

Emma Kimiläinen otti Miamin päätösosakilpailun viimeisessä finaalilähdössä heti komennon, ja kisa päättyi myös hienoon voittoon.

Tällä kaudella kilpailtiin seitsemällä eri paikkakunnalla, ja Kimiläinen ja britti Sam Coleman veivät mestaruuden lopulta 11 pisteellä ennen Team Rafan Cris Lazarragaa ja Tom Chiappea.

Kimiläinen tuuletti saavutusta riehakkaasti.

– Mitä helvettiä, me ollaan maailmanmestareita toistamiseen! Aivan mieletön päivä, Kimiläinen hehkutti ääniviestissä.

Suomalainen kävi läpi, että kilpailuvaade jatkuvasta huipputasolla suorittamisesta oli tuottanut paljon stressiä.

– Sam teki aivan mielettömän duunin ykkösfinaalissa, että hän sai meidät paalupaikalle tähän kakkosfinaaliin. Minun piti vain onnistua lähdössä ja ajaa sen jälkeen ihan törkeän hyvä kilpailu. Sen minä tein.

Kimiläinen kehui koko NFL-legenda Tom Bradyn omistaman Team Bradyn onnistuneen.

– Vielä "Tompan" takapihalla tehtiin tämä kaikki. Hän on ihan sairaan ylpeä.