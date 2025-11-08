Max Verstappen jäi historiallisella tavalla aika-ajon ykkösosioon Brasilian Sao Paulossa. Paalupaikalle kaasutteli McLarenin Lando Norris.
Red Bullin Max Verstappen jäi McLarenin Lando Norrisin kellottamasta nopeimmasta avausosion ajasta 0,747 sekuntia ja oli Sao Paulon aika-ajossa vasta 16:s. Alankomaalaistähti karsiutui näin jo avausosiossa, kun toiseen osioon eteni 15 kuljettajaa.
Autosport noteerasi, että kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Verstappen on pudonnut aika-ajon ykkösosiossa jatkosta ilman auton toimintahäiriötä tai kolaria.
Edellinen kerta, jolloin Verstappenia ei ole nähty aika-ajon toisessa osiossa, on vuodelta 2021 Venäjän GP:stä. Hän oli saanut tuolloin lähtöruuturangaistuksen eikä ajanut aikaa aika-ajon avausosiossa lainkaan.
Myös Red Bullin japanilaiskuljettaja Yuki Tsunoda jäi ykkösosioon 19. sijalla, reilut kolme sekunnin kymmenystä Verstappenia hitaampana ja takanaan vain Sauberin Gabriel Bortoleto, joka ei ajanut kierrosaikaa lainkaan. Viimeksi molemmat Red Bullit olivat pudonneet aika-ajon avausosiossa Japanissa 2006.
Verstappen sijoittui aiemmin lauantaina Sao Paulon sprintissä neljänneksi. Neljä perättäistä maailmanmestaruutta voittanut alankomaalaiskuljettaja on MM-sarjassa kolmantena, 39 pistettä sarjaa johtavaa Norrisia jäljessä.