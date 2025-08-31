Mauri Peltokangas puhuu maahanmuuttajista rupusakkina

Toinen varapuheenjohtaja Mauri Peltokangas tiedotustilaisuudessa perussuomalaisten puoluevaltuuston kokouksessa Helsingissä 10. toukokuuta 2025.
Kuvituskuva. Toinen varapuheenjohtaja Mauri Peltokangas tiedotustilaisuudessa perussuomalaisten puoluevaltuuston kokouksessa Helsingissä 10. toukokuuta 2025.Lehtikuva
Julkaistu 54 minuuttia sitten(Päivitetty 49 minuuttia sitten)

MTV UUTISET – STT

Perussuomalaisten kansanedustaja Mauri Peltokangas kutsuu kolmansista maista Suomeen muuttavia ihmisiä rupusakiksi. Sunnuntain vastaisena yönä viestipalvelu X:ään kirjoittamassaan viestissä hän kommentoi RKP:n ehdottamaa työperäisen maahanmuuton pisteytysmallia.

–  Kolmansista maista tänne tunkevalle rupusakille pitää lähettää selkeä viesti. Tähän maahan ei kaivata sadevesijärjestelmiin nojailevaa sinun verovaroilla lompsivaa porukkaa, Peltokangas kirjoittaa.

Peltokangas on perussuomalaisten eduskuntaryhmän työvaliokunnan jäsen ja eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtaja.

Perussuomalaisten puheet maahanmuuttajista ovat olleet otsikoissa kuluvalla viikolla. Puoluejohtaja Riikka Purra vakuutti eilen Ylen Ykkösaamussa hyväksyvänsä hallituksen rasisminvastaisen tiedonannon sisällön.

STT ei ole toistaiseksi tavoittanut Purraa kommentoimaan sitä, onko maahanmuuttajien kutsuminen rupusakiksi puolueessa hyväksyttyä kielenkäyttöä.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) uhkasi eilen, ettei hallituksen budjettiriihi pääty ennen kuin perussuomalaisten puoluejohdon viimeaikaiset puheet ja heidän käyttämänsä kieli on käsitelty. RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz sanoi puolestaan, että perussuomalaisten puoluejohto kyseenalaistaa puheillaan kokonaisuuden, johon hallitusyhteistyö nojaa.

Juttu päivittyy.

