Veikko Vallin eroaa perussuomalaisista – Mauri Peltokankaalta törkeä reaktio: "Sulkaa päähänsä työntävä paska"

Entinen kansanedustaja, liikemies Veikko Vallin eroaa perussuomalaista. Hän kertoo asiasta Facebook-tilillään.

Vallin on saanut tarpeeksi etenkin puolueen metsästysintoilijoista, "eläimistä tappamisesta nautintoa saavista tappoporukoista".

– He ovat niin iso osa puoluetta, että en pysty enää kuulumaan tähän yhdistykseen. Minua etoi jo eduskunta-aikana eräiden kansanedustajien eläinten tappamisella mässäily mutta purin hammasta ja olin hiljaa, vuosina 2019–23 kansanedustajana toiminut Vallin kirjoittaa.

Vallin on toiminut perussuomalaisten taustalla jo vuosituhannen alussa. Hän toimi taustavoimana muun muassa Tony Halmeelle, joka nousi äänivyöryllä eduskuntaan vuonna 2003.

– Persut on puolueena vähiten huono, monessa asiassa erittäin oikeassakin. Puolueella on tärkeä rooli Suomen politiikassa. Siksi siihen liityin, kun tuli tunne, että on pakko vaikuttaa Suomen suuntaan.

Vallinin ja perussuomalaisten silloisen puheenjohtaja Timo Soinin välit viilentyivät, ja Vallin jätti tehtävänsä Halmeen eduskunta-avustajana vain neljän kuukauden jälkeen. Hän palasi yrittäjävuosiensa jälkeen politiikkaan vuonna 2017 ja valittiin Tampereen valtuustoon sitoutumattomana. Kesäkuussa 2017 hän liittyi takaisin perussuomalaisiin, kun Jussi Halla-aho oli korvannut Soinin puheenjohtajana.

Vallin kertoo poliittisen uransa päättyneen ylipäätään, eikä eläinasia ole ainoa syy puolueesta irtautumiseen.

– Tämä on vain se viimeinen niitti. Kun eroan puolueesta, niin ei muiden persujen tarvitse selitellä minun kommenttejani. Enkä myöskään aiheuta puolueelle mainehaittaa.

Vallin kiittää puoluetta mahdollisuudesta vaikuttaa politiikassa.

– Jatkossa teen sitä minkä paremmin osaan.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Mauri Peltokangas raivostui metsästyskritiikistä

Vallinin kirjoitus kirvoitti kovaa palautetta eduskunnassa yhä jatkavalta puoluetoveri Mauri Peltokankaalta.

– Tervemenoa, jos perse ei kestä normaaleja tuhatvuotisia suomalaisia perinteitä. Metsästys ei ole mitään tappohimoa. – – Kannanhoidollisen metsästyksen kieltävä ihminen on saapastyhmä, sulkaa päähänsä työntävä paska, Peltokangas avautuu kommentissaan Vallinin FB-julkaisuun.

– Kyllä minulla meni arvostus sinuun, kun kerroit työksesi nylkeneesi tarhakettuja, ja pidät sitä ihan hienona ammattina. Kettutarhaus on kuvottava bisnes, joka olisi pitänyt lopettaa jo kauan sitten, kuten sivistyneet maat ovat tehneetkin. Koita Mauri pitää hermosi kurissa, niin minäkin teen. Vaikka aihe meneekin tunteisiin, Vallin vastasi.

Muutaman tunnin someväännön jälkeen Peltokangas kuitenkin vakuutti Vallinille, että "erimielisyydet eivät koskaan riko hienoa ystävyyttämme".

Täydennetty taustaa Vallinin poliittisesta historiasta kello 12.55.