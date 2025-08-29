Mauri Peltokankaan ajokortti hyllylle jälleen: "Saa haukkua"

Kansanedustaja Mauri Peltokangas katuu kaahailuaan.

Perussuomalaisten kansanedustaja Mauri Peltokankaan ajokortti on kuivumassa – jo ainakin kolmannen kerran hänen poliitikkouransa aikana. Peltokangas kertoo Facebookissa ajaneensa ylinopeutta "korpitaipaleella" Virtain ja Kurun välillä.

– Täällä nousee kesän päätteeksi molemmat kädet ylös virheen merkiksi. Kesä meni hienosti kunnes minä idiootti lipsautin Virrat-Kuru välillä korpitaipaleella ylinopeuden. Poliisi tuli vastaan, oli juuri siellä missä pitikin ja teki tehtävänsä. Kortti pois ja morjens. Ei alkeellisempaa ja typerämpää virhettä voi mies tehdä. Saa haukkua. Otan opiksi, Peltokangas kommentoi.

Peltokankaan kortti päätyi hyllylle myös tammikuussa 2024 sekä joulukuussa 2022 ylinopeuden vuoksi. Peltokangas toimi perussuomalaisten varapuheenjohtajana viime kesään asti.