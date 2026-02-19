Kolumneistaan tunnettu Mattiesko Hytönen, 82, katuu vain yhtä kirjoituksistaan.

Mattiesko Hytönen, 82, muistetaan erityisesti räväköistä kolumneistaan 1990- ja 2000-luvuilla. Hän kirjoitti ihmisistä hyvinkin rumasti.

– Rumasti on yksi haara, mitä noudatin kirjoittaessani. Siellä oli paljon muuta ankaraa tekstiä, joka perustui todellisuuteen sillä tapaa, että joku ihminen oli tehnyt mokan. Vaikka pukeutunut mielestäni väärällä tavalla – tämä oli 90-lukua, Hytönen selventää Viiden jälkeen -ohjelmassa.

– Se, että kirjoitin pistävästi, raa'asti, hauskastikin, niin halusin saada reaktioita, Hytönen jatkaa.

Yhtä kirjoittamisistaan hän kuitenkin katuu.

– Tauno Palosta kirjoitin 90-luvun alkupuolella. Sen haluaisin kolumnilistastani pois. Muuta en ole katunut, Hytönen sanoo.

Hytönen julkaisi juuri esikoisromaaninsa Kuusi viiltoa (Aviador), jossa hän kertoo avoimesti muun muassa eturauhassyövästään.

Alta voit katsoa haastattelun kokonaisuudessaan.

17:21 Mattiesko Hytönen sairastui eturauhassyöpään vuonna 2019.