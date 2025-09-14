Katri Riihilahti hyppää paikkaamaan Matti Puroa illan TTK-lähetykseen.

Tähtiopettaja Matti Puro jää sairastumisen vuoksi pois illan Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksestä. Hänen tähtioppilaansa Mikko Silvennoisen parina tanssii tänä sunnuntaina Katri Riihilahti.

Riihilahti kertoo MTV Uutisille, että sai perjantaina pyynnön tulla paikkaamaan Puroa Silvennoisen treeneihin.

– Minulle soitettiin, että pääsetkö treenauttamaan Mikkoa ja sanoin, että pääsen. Se meni sopivasti yhteen omien treeniaikataulujeni kanssa, Riihilahti kertoo.

Sama pyyntö esitettiin Riihilahdelle myös lauantaina, ja vielä samana päivänä kaksikko sai kuulla, että he tanssisivat yhdessä sunnuntain lähetyksessä.

– Ihanaa päästä auttamaan kaveria tiukassa tilanteessa. Matille hirveästi paranemisia sinne, Riihilahti sanoo ja kiittää myös tuotantoa luottamuksesta.

Matti Puro ja Mikko Silvennoinen TTK-parien julkistustilaisuudessa.Aino Haili / MTV

Silvennoisen ja Riihilahden illan koreografia on täysin Puron käsialaa, eikä Riihilahti ole tehnyt siihen omia muutoksiaan.

– Minä olen vain pikapaikkaaja tässä. Emme ole tehneet uutta koreografiaa, Riihilahti sanoo.

Riihilahden mukaan hänen ja Silvennoisen treenit ovat sujuneet lyhyestä varoitusajasta huolimatta hyvin. Kaksikko on tehnyt paljon toistoja ja treenannut ahkerasti.

– Mikolle tosi iso hatunnosto, voisi olla stressaava tilanne tehdä tällainen extempore-parinvaihto, mutta hän otti tosi hyvin ja avoimin mielin uuden opettajan vastaan ja ihan totteleekin jopa, Riihilahti sanoo.

– Minä sanoin Katrille, että nyt sinä komennat ja päätät. Katri on tosi hyvä opettaja, Silvennoinen jatkaa.

Silvennoinen lähettää Purolle paranemisia ja terveisiä.

– Toivottavasti hän nyt malttaisi levätä rauhassa eikä lähettele tänne viestejä. Minun suunnitelmani on päästä jatkoon, olisi ihanaa jatkaa tätä hommaa Matin kanssa kun hän tervehtyy, Silvennoinen sanoo.

Silvennoisella ja Riihilahdella on yhteinen historia: he olivat molemmat vuoden 2023 Euroviisuissa Liverpoolissa, Silvennoinen selostajana ja Riihilahti Käärijän tanssijana.