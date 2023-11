Matti Suur-Hamari ja Katri Riihilahti yllättävät – jatkavat yhä tanssiharjoituksia yhdessä: "Kerran kun on aloitettu, niin miksi lopettaa"

Hopeaa saaneet Suur-Hamari ja Riihilahti kertoivat Huomenta Suomessa tiistaina 28. marraskuuta olevansa yhä erittäin tyytyväisiä toiseen sijaan, eivätkä he ole siitä lainkaan pahoillaan. Böckerman ja Heikkilä voittivat Suur-Hamarin ja Riihilahden 0,6 prosenttiyksikön erolla yleisöpisteissä.

– Se kyllä tuntui syvällä sydämessä. Mehän tehdään tätä ihmisille, eikä sitä voittoa varten ja mielestäni tuo osoitti, että me onnistuttiin siinä mitä me lähdettiin hakemaan. Oli kivaa tuoda nämä pyörätuolitanssijat tuonne parketille myös, sitä ei ole aikaisemmin nähty, että kiitos vielä Viiville (Aalto) ja Helmille (Saxberg), että he osallistuivat meidän kanssa tähän, Riihilahti totesi.