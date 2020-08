Suomen matkustusrajoitukset Euroopan tiukimpia: Ministeri Lintilä toivoo siirtymistä muun Euroopan tasolle – "Matkustusrajoitukset eivät ole se keino"

Hallitus on jälleen tiukentanut matkustusrajoituksia Suomesta ja Suomeen. Rajoitukset olivat jo ennestään Euroopan tiukimpien joukossa ja nyt ne kiristyivät entisestään. Elinkeinoministeri Mika Lintilä on eri mieltä tiukoista rajoituksista, mutta sopeutui hallituksen päätökseen.

Lähiviikkoina uusia päätöksiä?

– Missään tapauksessa matkustusrajoitukset eivät ole se keino. Esimerkkinä on Uusi-Seelanti, joka piti totaalista sulkemisen linjaa, ja siellä on tullut edelleen esiintymiä. Ratkaisevaa on, kuinka me saamme testausjärjestelmän toimimaan, kuinka ohjeita noudatetaan ja ennen kaikkea se, milloin saadaan rokote.