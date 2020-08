Hallituksen sisällä ankara kiista: Onko EU:n tiukin matkustusrajoitus jo tuhoisaa Suomelle? Näin ministeri Li Andersson vastaa kritiikkiin

– Varmasti tullaan käymään keskustelua tilanteessa, jossa tautitilanne on heikentynyt kaikkialla ja sitten pohditaan heikentyneessä tautitilanteessa, että missä se raja-arvo pitää olla, sanoo Andersson.

Andersson painottaa kuitenkin, että vasemmistoliiton mukaan on hyvä asia, että pidetään tiukasta linjasta kiinni koska voidaan niin selkeästi osoittaa että koronatapaukset ovat yhteydessä matkustamiseen. Andersson mainitsee Skopjen lennot esimerkkinä tästä.

– Elinkeinopoliittisesta näkökulmasta pidän fiksumpana sitä, että pidetään jatkossakin tiukat käytännöt rajoilla. Tautitapausten pitäminen pienenä on kuitenkin Suomessa toimivien yritysten ja palvelutuottajien kannalta tärkeintä.

– Pelkään sitä, että ilman, että hallitus olisi päättänyt mistään rajoitustoimista, kuluttajien palveluiden kulutus taas lähtisi voimakkaaseen laskuun. Koska jos katsoo ravintolaalaa, kulttuuri-alaa ja matkailu-alaa, niin meillä on paljon yrityksiä jotka ovat hädin tuskin selvinneet tästä ensimmäisestä puolesta vuodesta.

Suomen raja-arvo on tällä hetkellä EU:n tiukin matkustusrajoitusten suhteen. Raja on nyt 8 koronatapausta 100 000 asukasta kohden 14 viimeisen vuorokauden aikana. Suomella on voimassa sisäraja-tarkastukset niiden maiden kohdalla, jotka ylittävät tämän rajan. Jos niistä maista matkustetaan Suomeen, suositellaan kahden viikon vapaaehtoinen karanteeni. Joidenkin maiden osalta voidaan myös ottaa käyttöön pakollinen karanteeni.