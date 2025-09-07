Ex-missi Paula Joukanen rehellisenä: "Kesä oli raskas"

Uusi Miss suomi kruunattiin 6. syyskuuta Espoon Hype-areenalla.

Miss Suomi 2023 Paula Joukanen kertoi Miss Suomi -finaalissa rehellisesti kuluneesta kesästään. Joukasen mukaan kesä on ollut haastava. Hänen läheisellään todettiin vakava sairaus ja häneltä itseltään evättiin oleskelulupahakemus Yhdysvaltoihin. Joukasen miesystävä on Yhdysvaltain kansalainen.

– Kesä oli raskas. Hyvin läheinen ihminen sairastui syöpään ja itse asiassa kahteen eri syöpätyppiin. Sen lisäksi minulta hylättiin Green Card Yhdysvaltoihin, jota olen yrittänyt saada puolentoista vuoden ajan.

Joukanen kertoo kuitenkin nauttivansa elämästään niin hyvin kuin pystyy ja valottaa suunnitelmiaan Yhdysvaltojen suhteen.

– Tämä on vielä vähän kysymysmerkki, Puhumme tästä joka päivä poikaystäväni Nachon kanssa, mutta emme ole päässeet vielä hyvään lopputulokseen. Se, että minulla on syöpäsairas läheinen Suomessa saattaa houkutella jäämään tänne.

Mikäli julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä!

Joukanen kertoo saavansa voimaa lemmikkimarsuistaan.

– Eläimet on aina tuoneet minulle voimaa, vaikka vähän hassulta saattaa kuulostaa.