Hollannin pääsarjaseura KuPSin suomalaistähden perässä

Hollannin pääsarjaseura FC Groningen on MTV Urheilun tietojen mukaan kiinnostunut Kuopion Palloseuran nuoresta tähtipelaajasta Otto Ruopista.
Ruoppi, 19, pelaa tehokasta läpimurtokautta KuPSissa. Hyökkäävä keskikenttäpelaaja on tehnyt 21 Veikkausliiga-otteluun kuusi maalia ja antanut viisi maalisyöttöä. Mestarien liigan karsintojen avausottelussa hän teki pelin voittomaalin moldovalaista Milsamia vastaan.
Ruopin vahvat esitykset ovat luonnollisesti herättäneet laajaa kiinnostusta ulkomailla. MTV Urheilun tietojen mukaan hollantilainen FC Groningen on kiinnostunut nuoresta suomalaislahjakkuudesta, minkä lisäksi useampi Pohjoismaiden huippuseura tarkkailee hänen otteitaan.
Kuopiolaispelaaja ei kuitenkaan ole näiltä näkymin vaihtamassa maisemaa ennen kuin tammikuun siirtoikkunassa. Suunnitelmana on, että Ruoppi pelaa kauden loppuun KuPSissa, joka taistelee Veikkausliigan mestaruuden lisäksi saavutuksista vähintään Euroopan Konferenssiliigassa.
Ruopin esitykset loppukauden aikana – etenkin eurokentillä – voivat kasvattaa kiinnostusta entisestään. Tällä hetkellä Groningen on kuitenkin varteenotettava vaihtoehto tammikuun siirtoikkunaa silmällä pitäen. Asiasta uutisoi myös hollantilaismedia VoetbalPrimeur.
FC Groningen sijoittui viime kaudella Hollannin pääsarjassa 11. sijalle. Huuhkajien laitahyökkääjä Oliver Antman pelasi seurassa lainalla vuonna 2023.