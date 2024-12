MTV Urheilun tiedot: Suomen 17-vuotiaasta superlupauksesta rahakas kilpa käyntiin – kaksi tarjousta tehty

Kuopion Palloseura on vastaanottanut ensimmäiset viralliset tarjoukset superlupauksestaan Matias Siltasesta. MTV Urheilun tietojen mukaan Ruotsin huippuseura Djurgården ja Norjan pääsarjatasolla pelaava Fredrikstad FK ovat avanneet tarjouskilvan, jonka odotetaan vain kiihtyvän tammikuun siirtoikkunan lähestyessä.

Siltanen, 17, on herättänyt laajaa kiinnostusta ympäri Eurooppaa häikäisevän Veikkausliiga-kautensa jälkeen. KuPS on valmis kauppaamaan huippulupaavan keskikenttämiehensä ja havittelee hänestä jo reilusti yli miljoonan euron siirtokorvausta.

Tällä viikolla ulkomaisten seurojen kiinnostus on konkretisoitunut ensimmäisten varteenotettavien tarjousten muodossa. MTV Urheilun tietojen mukaan sekä Djurgården että Fredrikstad ovat tehneet ensimmäiset, viralliset tarjouksensa Siltasesta. Tarjoukset ovat tässä kohtaa neuvotteluvaiheessa.

Djurgårdenin uusi päävalmentaja Jani Honkavaara, joka johdatti KuPSin päättyneellä kaudella Suomen mestaruuteen, on ilmaissut olevansa kiinnostunut tuomaan Siltasen mukanaan Tukholmaan. Nyt neuvottelut ovat edenneet pidemmälle ja virallinen tarjous tehty.

Fredrikstad, joka nousi viime kaudeksi takaisin Norjan pääsarjatasolle Eliteserieniin, voitti päättyneellä kaudella Norjan cupin ja aloittaa Eurooppa-liigan kolmannelta karsintakierrokselta. Yhdeksän kertaa Norjan mestaruuden voittanut seura sijoittui sarjassa kuudenneksi.

Kiinnostusta myös Valioliigasta

MTV Urheilun tietojen mukaan kaksi Valioliiga-seuraa ovat myös erittäin kiinnostuneita Siltasesta. Toinen seuroista on Englannin hallitsevan mestariseura Manchester City, eli City Football Group, joka on käynyt keskusteluja hänestä pidemmän aikaa.

Britteinsaarille siirtyminen tänä talvena olisi kuitenkin haastavaa, sillä alle 18-vuotiasta pelaajaa ei voida rekisteröidä joukkueeseen Fifan sääntöjen mukaan. Nähtäväksi jää, onko City Football Group kykeneväinen tarjoamaan kannattavaa projektia Siltaselle. Virallinen tarjous on tiettävästi vielä tekemättä.

Profiili huimassa nousussa

Siltanen pääsi tänä syksynä The Guardian -lehden vuosittain julkaistavan maailman 60 lahjakkaimman nuoren jalkapalloilijan listalle. Lehti kirjoitti, että Siltasesta voi tulla sukupolvensa kirkkain lahjakkuus suomalaisessa jalkapallossa.

Siltanen teki joulun alla myös sponsorisopimuksen saksalaisen urheiluvaatevalmistaja Puman kanssa. Kyse on harvinaisesta diilistä 17 vuoden ikäiselle suomalaisjalkapalloilijalle, mutta sitäkin merkittävämpi osoitus Siltasen laajalti tunnetusta potentiaalista.

Siltanen on viettänyt pelivuotensa toistaiseksi Suomessa. Keskikentän pohjalla peliä tekevä kuopiolainen murtautui KuPSin akatemiasta ykkösjoukkueeseen huhtikuussa 2024. Hän on pelannut KuPSin paidassa 43 ottelua, joissa vyölle on kertynyt yksi maali ja viisi maalisyöttöä. Hänet valittiin myös Veikkausliigan vuoden tulokkaaksi.

Matias Siltanen johdatti KuPSin Veikkausliigan mestaruuteen.