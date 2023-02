Käsittämätöntä törsäystä miljardööriomistajalta: Valioliigajätti upottanut pelaajiin tähtitieteellisiä summia – tässä ovat tammikuun isoimmat siirrot

Suomalaiset lainalle

Nordsjällandista lähti lainalle myös kolmas suomalaispelaaja, Maksim Stjopin , 19. Uusi osoite on HJK. Hyökkääjänä pelaava Stjopin on pelannut tällä kaudella lähinnä Nordsjällandin reservijoukkueen ja nuorten joukkueen otteluita.

– Itselleni on nyt tärkeää ansaita peliaikaa miesten peleistä. Nordsjællandissa on 10 hyökkääjää, joten siellä kokoonpanoon murtautuminen olisi ollut erittäin hankalaa. Kiinnostusta oli muualtakin Euroopasta, mutta koen, että HJK on tässä vaiheessa oikea seuraava askel, Stjopin kertoo HJK:n tiedotteen mukaan.