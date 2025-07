Suomalainen futistimantti hurjien huhujen kohteena – kommentoi villejä 100 miljoonan väläyttelyjä

Suomalainen jalkapallon huippulupaus Matias Siltanen on hurjien huhujen kohteena.

Ruotsalaista Djurgården IF:ää edustava Siltanen, 18, on muun muassa eurooppalaisten jättiseurojen kiikarissa. Aiemmin esiin nousi se, miten muun muassa Manchester City on osoittanut kiinnostusta Siltasta kohtaan.

Sky Sportsin toimittaja Ben Heckner kertoi viime viikolla ranskalaisseura Lensin tehneen 4 miljoonan euron tarjouksen Siltasesta.

Siltasen ylle on noussut vieläkin hurjempia, jopa 100 miljoonan kruunun eli lähes 9 miljoonan euron siirtoväläyttelyjä.

Siltanen kommentoi kyseisiä, varsin villejä spekulaatioita Fotbolldirektille.

– Ovathan nuo isoja rahasummia, mutta en voi niihin itse pahemmin vaikuttaa. En ole se, joka päättää hinnan tai se, joka tekee tarjouksia, Siltanen sanoi.

Suomalaislahjakkuudelta kysyttiin, että onko hän yllättynyt noinkin hurjista summista, joita hänen ylleen on liitetty.

– Kyllä ja en. Totta kai, kun on nuori pelaaja Djurgårdenin kaltaisessa seurassa, puheita riittää. Se on selvää. Fakta on myös se, että montaa suomalaista ei ole myyty 100 miljoonalla kruunulla. Onhan tuo vähän outoa, Siltanen myöntää.

Suomalaisten siirtoennätys nähtiin vuonna 2011, kun venäläisseura Rubin Kazan maksoi 12,9 miljoonaa euroa Roman Eremenkosta. Viime vuosien kovin siirtosumma nähtiin Glen Kamaran kohdalla, kun ranskalaisseura Stade Rennais maksoi suomalaisesta keskikenttäpelaajasta 10 miljoonaa euroa englantilaiselle Leedsille.

Villeissä huhuissa pyörivä Siltanen siirtyi täksi kaudeksi KuPSin riveistä Djurgårdeniin. Mainittu City-kytkös nousi jo kyseisen siirron alla esille.

Siltanen on saanut koko alkukauden ajan runsaasti vastuuta Djurgårdenin keskikentällä. Djurgårdenin päävalmentajana toimii Jani Honkavaara.