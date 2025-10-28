



– Fiilikset ovat hyvät. Meidän toimintaedellytyksemme tulevat aikanaan paranemaan huomattavastikin, Korpela kertoo puhelimitse.

Vuonna 1982 valmistuneen Jyväskylän jäähallin nykyinen yleisökapasiteetti on 4 437 katsojaa, joten se kasvaa yli tuhannella. Korpela muotoilee, että jo uudistetulla, isolla areenalla on "oma merkityksensä".

– Kaikki, mikä toimintaan liittyy tapahtumien ja muun osalta, edesauttaa meidän liiketoimintamme kehittymistä. Vaikeahan sitä on yksilöidä vielä sen enempää tässä vaiheessa, mutta on selvää, että se varmastikin auttaa myös meidän liikevaihtomme kasvua huomattavasti.

Huolen jälkeen todeksi

JYPin nykyinen kapteeni Jere Lassila ja toimitusjohtaja Risto Korpela arkistokuvassa.Vesa Pöppönen / AOP

Korpela pui Hippos-hankkeen toteutumista myönteisesti laajemminkin silmänaloin.

– Olen pelkästään iloinen jo kokonaisuuden kannalta, miten hieno kokonaisuus siitä tulee. Ei pelkästään jääurheilun osalta vaan kaikkinensakin, koska on niin isosta hankkeesta kyse. Jyväskylälle ja voisi melkein sanoa, että Suomellekin se on hieno asia. Tämä on myös kansainvälisessä vertailussa hyvin mielenkiintoinen projekti kaiken kaikkiaan.

Hipposkeskuksessa tarjotaan harrastamisen mahdollisuus yli 30 sisä-, kenttä- ja jääurheilun lajille. Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto sanoi tiedotteessa, että "Hippos tulee tarjoamaan jyväskyläläisille ja myös koko Suomen urheilulle ainutlaatuisen kokonaisuuden liikkua, harrastaa ja urheilla", ja "alue tulee vahvistamaan entisestään Jyväskylän asemaa liikunnan ja huippu-urheilun johtavana tutkimuksen ja koulutuksen kaupunkina".

– Tosi upeaa, että kaikki ne tahot, jotka ovat olleet tätä ahertamassa, ovat jaksaneet uskoa. Nyt se on sitten totta, että homma lähtee liikkeelle, JYP-pomo Korpela puolestaan sanoo.

Onko JYPin johdossa meinannut usko loppua, tai onko sitä ainakin koeteltu jossain kohtaa valituskierteen aikana todella paljon?

– Onhan se selvää, että se on huolta aiheuttanut, kun startti on viivästynyt ja viivästynyt. Mutta ollaan nyt onnellisia siitä, että asiat ovat nyt maalissa ja hommat lähtevät liikkeelle, Korpela kiteyttää.