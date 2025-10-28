Jyväskylän Hippos-hankkeen rakentaminen alkaa vuosien väännön jälkeen viimein joulukuussa. Satsauksena on yli 210 miljoonaa euroa.
Hippos-hankkeen suunnittelu aloitettiin jo vuonna 2014, mutta ovat viivästyttäneet etenkin lukuisat valitukset. Nyt ikuisuusprojektin maineessakin ollutta liikunnan, huippu-urheilun, tutkimuksen ja koulutuksen jättihanketta päästään kuitenkin viimein toteuttamaan.
Jyväskylän kaupunki tiedottaa Hippoksen uusien liikunta- ja urheilutilojen rakentamisen alkavan joulukuussa. Kaikki hankkeen osapuolet vahvistivat mukana olonsa tänään tiistaina pidetyssä aloituskokouksessa.
Hankkeen kokonaisinvestointi on yli 210 miljoonaa euroa. Yksityinen rahoitus on saatu kokonaisuudessaan kasaan.
– Tämä on hieno päivä Jyväskylässä. Hippos tulee tarjoamaan jyväskyläläisille ja myös koko Suomen urheilulle ainutlaatuisen kokonaisuuden liikkua, harrastaa ja urheilla. Lisäksi alue tulee vahvistamaan entisestään Jyväskylän asemaa liikunnan ja huippu-urheilun johtavana tutkimuksen ja koulutuksen kaupunkina. Hippoksen ainutlaatuinen kokonaisuus on jo herättänyt kiinnostusta niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin, Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto kommentoi.
"Poikkeuksellista"
Hipposkeskus koostuu neljästä kokonaisuudesta: liikuntakeskuksesta, osaamiskeskuksesta, jääurheilukeskuksesta ja pysäköintihallista. Rakentamista tehdään limittäin ja hankkeen on määrä valmistua kokonaisuudessaan kesään 2028 mennessä.