Hipposkeskus koostuu neljästä kokonaisuudesta: liikuntakeskuksesta, osaamiskeskuksesta, jääurheilukeskuksesta ja pysäköintihallista. Rakentamista tehdään limittäin ja hankkeen on määrä valmistua kokonaisuudessaan kesään 2028 mennessä.

– Tämä on hieno päivä Jyväskylässä. Hippos tulee tarjoamaan jyväskyläläisille ja myös koko Suomen urheilulle ainutlaatuisen kokonaisuuden liikkua, harrastaa ja urheilla. Lisäksi alue tulee vahvistamaan entisestään Jyväskylän asemaa liikunnan ja huippu-urheilun johtavana tutkimuksen ja koulutuksen kaupunkina. Hippoksen ainutlaatuinen kokonaisuus on jo herättänyt kiinnostusta niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin, Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto kommentoi.

Hippos-hankkeen suunnittelu aloitettiin jo vuonna 2014, mutta ovat viivästyttäneet etenkin lukuisat valitukset. Nyt ikuisuusprojektin maineessakin ollutta liikunnan, huippu-urheilun, tutkimuksen ja koulutuksen jättihanketta päästään kuitenkin viimein toteuttamaan.

Uuteen 33 400 neliömetrin liikuntakeskukseen rakennetaan harjoitusolosuhteet yli 20 urheilu- ja liikuntalajille, noin 2 000 hengen katsomolla varustettu sisäpeliareena, monitoimiurheilukentät, tilat yleisurheilulle ja telinevoimistelu-, kamppailu- ja ryhmäliikuntatilat.

Uuden jääurheilukeskuksen katsomoon mahtuu urheilutapahtumissa yli 5 600 katsojaa ja konserteissa noin 6 850 katsojaa. Myös kolmen harjoitusjääkentän yhteyteen rakennetaan katsomot. Jääurheilukeskuksen tilojen rakentaminen käynnistetään ensi keväänä ja valmista on tarkoitus olla vuoden 2027 loppuun mennessä.

– Hipposkeskuksen kokonaisuus tulee tarjoamaan erinomaiset puitteet harrastamiselle yli 30 sisä-, kenttä- ja jääurheilun lajissa. Liikunta- ja urheilutilojen laajuus ja monipuolisuus ovat jo sinänsä poikkeuksellista. Kun siihen lisätään alueella oleva ja tuleva liikunnan ja urheilun tutkimus-, koulutus- ja TKI-toiminta, Hippoksen alueesta rakentuu ainutlaatuinen kokonaisuus myös Euroopan mittakaavassa, Jyväskylän Hippos Ky:n projektijohtaja Kai Ruuhonen kertoo.