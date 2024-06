Marsista löytyi mystinen reikä – ratkaiseva tekijä miehitetylle lennolle?

Nasan Mars Reconnaissance Orbiter -luotain kuvasi kyseisen kuopan Marsin kiertoradalta vuonna 2022, noin 256 kilometrin korkeudelta. Vastaavanlaisia reikiä on havaittu muuallakin tulivuorten läheisyydessä Marsin Tharsisin-alueella, uutisoi Space.com .

Pohdintaa aiheuttanut reikä on pystysuora ja se liittyy mahdollisesti laajempaan laavatunnelijärjestelmään. Luolaston mahdollisuus on merkittävä siksi, että muinaiset tyhjentyneet laavatunnelit voisivat toimia suojapaikkoina Marsiin tulevaisuudessa matkaaville astronauteille. Marsilla on vain ohut kaasukehä eikä sillä ole planeetan kattavaa magneettikenttää. Astronautit altistuvat punaisen planeetan pinnalla täten avaruuden armottomalle säteilylle. Säteilyaltistus Marsin pinnalla onkin keskimäärin 40-50 kertainen maapallolla saatavaan säteilyaltistukseen verrattuna.