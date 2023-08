Paljastuiko Australian maaperän syvyyksistä muinainen jättikatastrofi? Jopa 520 kilometriä leveä alue

Gliksonin mukaan Australian manner ja sitä edeltänyt Gondwanan manner ovat saaneet osansa lukuisista asteroidien iskuista. Deniliquinin osumakohdan muodostelma on Gliksonin mukaan rakenteeltaan juuri sellainen kuin suuren mittakaavan osumakohta olisi.

Törmäys on saattanut tapahtua noin 440 miljoonaa vuotta sitten ja se on saattanut Gliksonin mukaan liittyä Ordovikikauden joukkosukupuuttoon, joka tuhosi 85 % maapallon tuolloisista eläinlajeista.

Tässä vaiheessa kyseessä on kuitenkin puhdas pohdinta, sillä aikaikkuna on erittäin laaja. Epäilty törmäys on saattanut tapahtua jo huomattavasti aiemminkin – noin 514 miljoonaa vuotta sitten.