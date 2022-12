Marokolla on edessä jalkapallohistoriansa suurin ottelu – joukkueen tähtipelaajalle se on vieläkin erityisempi: "Heidän on syytä olla peloissaan"

MTV ja C More esittävät MM-turnauksesta 22 ottelua suorina lähetyksinä!

Marokko on mukana MM-lopputurnauksessa nyt kuudennen kerran. Neljä vuotta sitten Venäjällä tie nousi pystyyn jo lohkovaiheessa, mutta nyt Marokolla on mahdollisuus tehdä jotain ennennäkemätöntä ja edetä ensimmäisen kerran historiassaan kahdeksan parhaan joukkoon.

Kuvaavaa on, ettei yksikään nykyjoukkueen pelaajista ollut edellisen neljännesvälierän aikaan edes syntynyt. Joukkueen vanhin pelaaja on vuonna 1989 syntynyt maalivahti Munir El Kajoui .

– Tämä on maamme historian suurin ottelu, mutta toivottavasti seuraava on vieläkin suurempi. Kehotan pelaajiani nauttimaan, koska miljoonat marokkolaiset katsovat tätä ottelua, Regragui sanoi.

– Meidän on hyväksyttävä se, että Espanja tulee hallitsemaan palloa. Meillä on omat vahvuutemme. Luovuimme pallonhallinnasta myös Belgiaa ja Kroatiaa vastaan, ja se toimi hyvin. Tavoitteemme on, että he (Espanja) eivät tiedä, mitä pallon kanssa voisi tehdä.