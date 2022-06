Markus Leikolan kolumni: Helsinkiläisen omakotiasujan ihmiskoe – energiapolitiikassa normiyksikkö on yksi sukupolvi

Ne kertovat kaikki siitä, kuinka maailmanpolitiikka, erityisesti geopolitiikka, ja energiaratkaisut ovat aina kytköksissä toisiinsa, mutta energiarattaat pyörivät hitaasti ja päätökset muuttavat maailmaa vielä hitaammin. Niinpä on usein vaikea ennakoida, mitä seurauksia on päätöksillä sitten kun ne alkavat toden teolla vaikuttaa parikymmentä vuotta myöhemmin.

Helsinkiläisen omakotiasujan ihmiskoe

Pumppufirma kertoi, että hätätilassa uusia vimpaimia on aina valmiina varastossa ja asennus joka tapauksessa onnistuisi kahden kuukauden päähän. Huhtikuussa kerrottiin, että toukokuussa tulee ja heti vapun jälkeen, että ehkä syyskuussa, kun on tämä sota, jota varten ei ole mitään varmuutta, milloin mitäkin saadaan.

Kaikki kustannukset eivät näy hinnassa

Enkä usko, että halpaan energiaan ylipäätään on paluuta – tai mikä nyt on halpaa, sillä energian hinta on aina vaihdellut, samoin kuin sen kustannukset. Kustannukset koituvat lähes aina myös muille kuin ostajalle tai käyttäjälle ja näitä kustannuksia on kovin harvoin laskettu energian hintaan mukaan.